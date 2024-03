Otwarty list noblistów. Ostrzegają przed Putinem

„Wzywamy przywódców świata do zdecydowanego zwiększenia pomocy dla Ukrainy. Ukraina musi wygrać, a nie tylko 'nie przegrać'”. Z tym wezwaniem zwraca się 39 laureatów Nagrody Nobla, w tym Elfriede Jelinek i Herta Müller. W liście otwartym, do którego dotarł „Spiegel”, apelują do społeczności międzynarodowej o bardziej zdecydowane działania przeciwko Rosji. Sygnatariusze martwią się nie tylko o los Ukrainy. „Reżim Putina pokazał, że stanowi on jasne i bezpośrednie zagrożenie dla ludzkości” – czytamy.

Jak pisze „Spiegel” na swojej stronie internetowej, podpisani oskarżają wiele rządów o niedostateczne zrozumienie zagrożenia ze strony Putina i zamiast tego postawienie na niebezpieczną politykę ustępstw – podobną do początków rządów Adolfa Hitlera.

„Politycy i obywatele na całym świecie powinni porzucić wszelkie złudzenia dotyczące pana Putina i jego przestępczego reżimu. Historia uczy nas, że uspokajanie agresora sprzyja kolejnym zbrodniom przeciw ludzkości. Żadne krótkotrwałe korzyści nie mogą tego usprawiedliwić. Jesteśmy zdeterminowani, aby nie powtórzyło się Monachium 1938!” – cytuje „Spiegel” tekst listu.

Pięć punktów

Laureaci Nagrody Nobla formułują pięć punktów. W punkcie pierwszym domagają się zdecydowanego zwiększenia pomocy dla Ukrainy. „Niezawodna pomoc zmniejszy straty w ludziach i przyczyni się do wyparcia agresora z ukraińskiej ziemi” – czytamy. To otworzy również drogę do zmian wewnętrznych w Rosji. Gdyż „porażka Putina będzie przez miliony Rosjan postrzegana jako moralne zwycięstwo, które wzmocni ich nadzieję na demokratyczną przyszłość i zmobilizuje ruch przeciwwojenny”.

Punkt drugi dotyczy wsparcia dla represjonowanej opozycji rosyjskiej. Po zabójstwie Alekseja Nawalnego życie więźniów politycznych takich jak Ilja Jaszyn, Władimir Kara-Mursa czy Lilia Czaniżewa „jest bezpośrednio zgrożone” – ostrzegają sygnatariusze.

W punkcie trzecim nobliści apelują o większe wsparcie dla rosyjskich obywateli, którzy z powodów politycznych musieli uciec i potrzebują azylu za granicą.

Punkt czwarty dotyczy rozwinięcia pomocy dla rosyjskich organizacji opozycyjnych i niezależnych mediów w Rosji, których rola w przypadku ewentualnej zmiany reżimu jest kluczowa.

W punkcie piątym sygnatariusze domagają się odmowy uznania prezydentury Putina. „Świat powinien wysłać jasny komunikat, że nie traktuje dłużej Putina „jako partnera”.

List otwarty noblistów można przeczytać w internecie na niezależnej platformie: www.t-invariant.org

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>