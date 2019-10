Oto 10 najlepszych miast do odwiedzenia w roku 2020

Wydawnictwo Lonely Planet co roku publikuje ranking 10 państw i miast, które warto odwiedzić w nadchodzącym roku. Co znalazło się wśród trendów na rok 2020? Wszyscy podróżnicy, szukający inspiracji na kolejne wyjazdy, znajdą na liście cele zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach.

Top 10 miast do odwiedzenia w roku 2020 Salzburg (Austria) Pierwsze miejsce w najnowszym rankingu top 10 miast zajął Salzburg. To austriackie miasto jest często przyćmione przez pobliski Wiedeń i Monachium. Lonely Planet podkreśla, że Salzburg skradnie serca wszystkich miłośników alpejskich miast. W roku 2020 przypada 100-lecie Festiwalu w Salzburgu, który jest uznawany za największy muzyczny i teatralny pokaz w Europie.

Top 10 miast do odwiedzenia w roku 2020 Waszyngton (USA) Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Waszyngton, stolica Stanów Zjednoczonych. "W roku 2020 wszystkie oczy będą zwrócone na Waszyngton, ponieważ miasto świętuje 100. rocznicę 19. poprawki do konstytucji" - podkreśla Lonely Planet. Poprawka ta przyznała kobietom prawa wyborcze. W stolicy USA zaplanowano z tego powodu szereg wydarzeń. W roku 2020 Amerykanie będą też wybierać prezydenta kraju.

Top 10 miast do odwiedzenia w roku 2020 Kair (Egipt) Podium zamyka Kair. Jeśli chcesz poznać bogactwo starożytnego Egiptu, musisz koniecznie odwiedzić Wielkie Muzeum Egipskie. Koszty budowy obiektu przekroczyły już 1 mld dolarów. Ma się w nim znaleźć 100 tys. eksponatów, w tym kolekcja skarbów z grobowca Tutanchamona. Muzeum będzie miało powierzchnię 24 tys. m² i stanie się największym na świecie muzeum poświęconym jednej cywilizacji.

Top 10 miast do odwiedzenia w roku 2020 Galway (Irlandia) Czwarte miejsce zajęło irlandzkie Galway, które - jak zaznaczono - jest "najbardziej wciągającym miastem" w kraju. Miasto zostało mianowane Europejską Stolicą Kultury 2020. "Kalendarz miasta wypełni się wydarzeniami, niczym miejskie puby w sobotnią noc. Spodziewaj się ulicznych spektakli, sztuki na żywo, światowej klasy muzyki, teatru i tańca. Sen może poczekać" - zapowiada Lonely Planet.

Top 10 miast do odwiedzenia w roku 2020 Bonn (Niemcy) Piąte miejsce zajęło Bonn, które przed upadkiem muru berlińskiego było stolicą Zachodnich Niemiec. Nadreńskie miasto zostało wyróżnione ze względu na dziedzictwo kulturowe - to miejsce narodzin Ludwiga van Beethovena. W 2020 roku Bonn będzie świętować 250. rocznicę urodzin swojego "syna" - jednego z największych i najbardziej utalentowanych kompozytorów w historii muzyki.

Top 10 miast do odwiedzenia w roku 2020 La Paz (Boliwia) Kolejne miejsce należy do boliwijskiego La Paz. Jak podkreśla Lonely Planet, to niegdyś ponure miasto zmierza obecnie w kierunku świetlistej przyszłości. Turyści mogą poznawać uroki boliwijskiego miasta, podróżując tam kolejkami gondolowymi, których jest aż 11. To najdłuższy system miejskiej kolejki linowej na całym świecie.

Top 10 miast do odwiedzenia w roku 2020 Koczin (Indie) Siódme miejsce zajęło miasto Koczin w Indiach. Wyróżniono je ze względu na proekologiczne przedsięwzięcia. To doskonały przykład miasta opartego na odnawialnych źródłach energii. Otwarto tam pierwsze na świecie lotnisko zasilane wyłącznie energią słoneczną. Miasto ma też bogatą ofertę kulturalną, m.in. za sprawą Kochi-Muziris Biennale - największego festiwalu sztuki współczesnej w Indiach.

Top 10 miast do odwiedzenia w roku 2020 Vancouver (Kanada) Ósmą pozycję w rankingu zajęło kanadyjskie Vancouver. Jak zaznacza Lonely Planet, jest to miasto, które stara się przewodzić światu pod względem zrównoważonego rozwoju. Metropolia chce w 2020 roku zdobyć tytuł najbardziej zielonego miasta na świecie.

Top 10 miast do odwiedzenia w roku 2020 Dubai (Zjednoczone Emiraty Arabskie) Kolejne miejsce należy do Dubaju. Lonely Planet zachęca do podróży do ZEA, m.in. z uwagi na światową wystawę Expo 2020. 190 państw zaprezentuje w Dubaju najnowsze wizje zrównoważonego rozwoju i mobilności. W Dubaju zostanie też otwarte Muzeum Przyszłości, które będzie zachwycać oryginalnym kształtem, przypominającym ludzkie oko.

Top 10 miast do odwiedzenia w roku 2020 Denver (USA) Ranking zamyka amerykańskie Denver - miasto w stanie Kolorado, które zmienia się z dnia na dzień, oferując turystom nowe, modne hotele, parki rozrywki i fantastyczne miejsca z jedzeniem z całego świata. Wśród atrakcji, których nie można przegapić w Denver, Lonely Planet wymienia m.in. Kirkland Museum of Fine & Decorative Art.



Salzburg (Austria)

Pierwsze miejsce w rankingu najlepszych 10 miast do odwiedzenia w 2020 roku zajął Salzburg, głównie za sprawą swojego dziedzictwa kulturowego. To austriackie miasto jest często przyćmione przez pobliskie Wiedeń i Monachium. Lonely Planet podkreśla jednak, że to właśnie Salzburg skradnie serca miłośników alpejskich miast. W roku 2020 przypada 100-lecie Festiwalu w Salzburgu, który jest uznawany za największy muzyczny i teatralny pokaz w całej Europie. Z tej okazji zaplanowane są liczne wystawy i wydarzenia w historycznym centrum miasta.

Waszyngton (USA)

Na drugim miejscu w prestiżowym rankingu znalazł się Waszyngton, stolica Stanów Zjednoczonych.

"W roku 2020 wszystkie oczy będą zwrócone na Waszyngton, ponieważ miasto świętuje 100. rocznicę 19. poprawki do konstytucji" - podkreśla Lonely Planet. Poprawka ta przyznała kobietom prawa wyborcze. W stolicy USA zaplanowano z tej okazji wiele wydarzeń. Specjalne wystawy pojawią się m.in. w kultowych muzeach: National Portrait Gallery, National Museum of American History i National Museum of Women in the Arts.

W przyszłym roku Amerykanie będą też wybierać prezydenta kraju, co sprawi - jak zaznacza Lonely Planet - że Waszyngton będzie jednym z najbardziej wyróżniających się amerykańskich miast.

Kair (Egipt)

Podium zamyka Kair. Jeśli chcesz poznać bogactwo starożytnego Egiptu, w przyszłym roku musisz koniecznie odwiedzić Wielkie Muzeum Egipskie. Kamień węgielny pod budowę muzeum położono w roku 2002. Otwarcie początkowo planowane było na rok 2018, później termin ten przesunięto o dwa lata. Koszty budowy obiektu przekroczyły już 1 mld dolarów.

Nowoczesne muzeum powstaje w Gizie, między piramidami a Kairem. Ma się w nim znaleźć ponad 100 tys. eksponatów, w tym m.in. kolekcja skarbów z grobowca Tutanchamona. Obiekt będzie miał olbrzymią powierzchnię - 24 tys. m², dzięki czemu stanie się największym na świecie muzeum poświęconym jednej cywilizacji. Oprócz sal wystawowych, na terenie muzeum znajdą się też sale konferencyjne, cztery boiska do piłki nożnej, osobne muzeum dla dzieci i ogrody o łącznej powierzchni 50 ha.

Galway (Irlandia)

Z Afryki przenosimy się ponownie do Europy. Kolejne miejsca zajęły miasta na Starym Kontynencie. Na czwartej pozycji uplasowało się irlandzkie Galway, które - jak zaznaczono w rankingu - jest "najbardziej wciągającym miastem" w kraju. W tętniących życiem, kolorowych pubach grana jest muzyka na żywo, a w z niezliczonych kawiarniach można podziwiać występy ulicznych grajków. Galway zostało mianowane Europejską Stolicą Kultury 2020.

"Przyszłoroczny kalendarz tego miasta wypełni się artystycznymi wydarzeniami, niczym miejskie puby w sobotnią noc. Spodziewaj się ulicznych spektakli, sztuki na żywo, a także światowej klasy muzyki, teatru i tańca. Sen może poczekać" - zapowiada Lonely Planet.

Bonn (Niemcy)

Na piątym miejscu w rankingu znalazło się Bonn, które przed upadkiem muru berlińskiego było stolicą Zachodnich Niemiec. "Gdy w roku 1990 Berlin przejął stery, Bonn zniknęło z pola widzenia" - zaznaczono w rankingu.

Nadreńskie miasto zostało wyróżnione przez Lonely Planet ze względu na swoje dziedzictwo kulturowe - to miejsce narodzin Ludwiga van Beethovena. W 2020 roku Bonn będzie świętować 250. rocznicę urodzin swojego "syna" - jednego z największych i najbardziej utalentowanych kompozytorów w historii muzyki. W mieście zaplanowanych jest szereg uroczystości i koncertów, w których wezmą udział światowej sławy orkiestry, soliści i dyrygenci, w tym m.in. sir Simon Rattle i Daniel Barenboim.

La Paz (Boliwia)

Kolejne miejsce w rankingu top 10 miast zajęło boliwijskie La Paz. Jak podkreśla Lonely Planet, to niegdyś ponure miasto zmierza obecnie w kierunku świetlistej przyszłości. "Szansę na rozwój ma tu każdy - od ekstrawaganckiego samouka-architekta po początkujących kucharzy, kończących nowe szkoły kulinarne" - czytamy.

Turyści mogą poznawać uroki boliwijskiego miasta, podróżując tam kolejkami gondolowymi, których jest aż 11. To najdłuższy system miejskiej kolejki linowej na całym świecie.

Koczin (Indie)

Miasto Koczin w południowej części Indii zajęło w rankingu Lonely Planet siódme miejsce. Zostało wyróżnione głównie ze względu na proekologiczne przedsięwzięcia. To doskonały przykład miasta opartego na odnawialnych źródłach energii. Otwarto tam pierwsze na świecie lotnisko zasilane wyłącznie energią słoneczną. Koczin zostało za to uhonorowane przez ONZ tytułem "Champion of Earth Award". Miasto ma też dla turystów bogatą ofertę kulturalną, m.in. za sprawą Kochi-Muziris Biennale - największego festiwalu sztuki współczesnej w Indiach.

Vancouver (Kanada)

Ósmą pozycję w rankingu zajęło kanadyjskie Vancouver. Jak zaznacza Lonely Planet, jest to miasto, które stara się przewodzić światu pod względem zrównoważonego rozwoju. Metropolia chce w roku 2020 zdobyć tytuł najbardziej zielonego miasta na świecie.

Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Kolejne miejsce należy do Dubaju. Lonely Planet zachęca do podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich m.in. z uwagi na światową wystawę Expo 2020. 190 państw zaprezentuje w przyszłym roku w Dubaju najnowsze wizje zrównoważonego rozwoju i mobilności w architektonicznie imponujących pawilonach.

W Dubaju zostanie też otwarte Muzeum Przyszłości, które będzie zachwycać oryginalnym kształtem, przypominającym ludzkie oko. Na turystów czeka również The World - archipelag około 300 sztucznych wysp, usypanych około 4 km od wybrzeży Dubaju, który widziany z lotu ptaka ukazuje mapę świata.

Denver (USA)

Ranking zamyka amerykańskie Denver - miasto w stanie Kolorado, które zmienia się z dnia na dzień, oferując turystom nowe, modne hotele, parki rozrywki i fantastyczne miejsca z jedzeniem z całego świata. Wśród atrakcji, których nie można przegapić w Denver, Lonely Planet wymienia m.in. Kirkland Museum of Fine & Decorative Art.

Justyna Mastalerz