Ostrzeżenie WHO. Chodzi o ibuprofen

Światowa Organizacja Zdrowia WHO i władze sanitarne Szwajcarii ostrzegają przed stosowaniem tego popularnego przeciwbólowego środka, pomimo że nie ma jeszcze potwierdzonych badan, że leki typu ibuprofen mogą pogarszać przebieg choroby. W odosobnionych przypadkach zaobserwowano, że mogą one prowadzić do pogorszenia stanu chorych. Taką informację zamieściły na swojej stronie szwajcarskie władze sanitarne BAG. Zanim ta zależność nie zostanie udowodniona naukowo lub obalona, szwajcarskie władze radzą ostrożne podejście do leków zawierających ibuprofen. Zamiast tego Szwajcarzy zalecają sięgać po paracetamol.

Kto stosuje długofalową terapię ibuprofenem, ten nie powinien jej przerywać, lecz skonsultować się ze swoim lekarzem.

Specjaliści zalecają ostrożne podejście do leków zawierających ibuprofen

Także Światowa Organizacja Zdrowia WHO radzi podobne postępowanie. We wtorek (17.03.2020) w Genewie WHO poinformowało, że przy podejrzeniu zarażenia się koronawirusem odradza się stosowanie ibuprofenu bez konsultacji z lekarzem. Są już co prawda nowe prace badawcze, z których wynika, że stosowanie ibuprofenu wiąże się z wyższą umieralnością – zaznaczył rzecznik WHO Christian Lindmeier. Naukowcy starają się obecnie wyjaśnić sytuację. – W razie wątpliwości radzimy stosować paracetamol zamiast ibuprofenu – powiedział Lindmeier. Odnosi się to wyłącznie do przyjmowania tego środka bez zalecenia lekarza – zastrzegł.

Francuzi odradzają aspirynę i diklofenak

Podobne jest stanowisko francuskich władz. Minister zdrowia Francji Olivier Veran, który sam jest lekarzem, w swoim poście na Twitterze wskazał, że leki przeciwzapalne, jak ibuprofen czy kortyzon, mogą być czynnikiem pogarszającym stan zarażonych pacjentów.

Naczelny dyrektor sanitarny Francji Jérôme Salomon jest podobnego zdania: także on odradza przyjmowanie tak zwanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Do tej grupy substancji czynnych obok ibuprofenu zalicza się także kwas acetylosalicylowy (ASA), aspirynę i diklofenak. Powołuje się on przy tym na pracę badawczą opublikowaną w renomowanym czasopiśmie fachowym „The Lancet“.

Niemiecki wirusolog: nie jest to nieprawdopodobne

Jonas Schmidt-Chanasit. "Za mało wiemy o patogenezie wirusa SARS-cv-2"

Jonas Schmidt-Chanasit z Instytutu Medycyny Tropikalnej (BNITM) w Hamburgu jest także zdania, że szczególnie ASA, podobnie jak ibuprofen, może być środkiem mało pomocnym przy infekcji COVID-19.

– Ibuprofen hamuje krzepliwość krwi i na tym może polegać ten efekt, bowiem przez to wzrasta ryzyko wewnętrznych krwotoków, a w przypadku paracetamolu ryzyka tego nie ma - wyjaśnia wirusolog.

Wiemy za mało o patogenezie wirusa SARS-cv-2 i nie ma jak dotąd żadnych klinicznych badań – zastrzega.

We Francji od początku tego roku ibuprofenu nie można kupować w aptekach bez recepty. Kto chce jednak go nabyć, ten musi być dokładnie poinformowany o ryzykach przez aptekarza. Jednym z ryzyk jest ewentualne obniżenie odporności organizmu po przyjęciu tego lekarstwa.

Fake news czy nie?

Uniwersytet w Wiedniu i niemiecki wirusolog Christian Drosten nie wierzą w taką korelację. Doniesienia z Francji i Szwajcarii stoją w sprzeczności do informacji, jakie pojawiły się w sieci. Podawano, że rzekomo naukowcy z kliniki uniwersyteckiej w Wiedniu odkryli, jakoby ibuprofen zwiększał podatność na zarażenie koronawirusem.

Austriaccy eksperci zdystansowali się od tej informacji, określając ją na Twitterze jako fake news. Pozostają oni przy swoim zdaniu o nieszkodliwości ibuprofenu, pomimo nowych informacji z Francji. Także niemiecki szef instytutu wirusologii berlińskiej Charite Christian Drosten jest zdania, że nie ma żadnej zależności między ibuprofenem, a pogorszeniem stanu zdrowia pacjentów COVID-19.

– Ten wirus jest co prawda nowy, ale znamy już inne koronawirusy i inne zarazki wywołujące przeziębienia. Także w tych przypadkach nic nie wskazuje na to, żeby przyjmowanie ibuprofenu spowodowało pogorszenie stanu pacjentów – zaznaczył w swoim podkaście na temat koronawirusa emitowanym przez rozgłośnię NDR.

dpa / ma