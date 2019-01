Ostry atak zimy na południu Niemiec i w Alpach. Dwie ofiary śmiertelne

Silne opady śniegu w południowej Bawarii nie ustają. Do poniedziałku (7.01.2019) w regionie alpejskim ma spaść 40 cm nowego śniegu – jak informuje Niemiecka Służba Meteorologiczna. Może to doprowadzić do dalszych problemów na drogach i na kolei. Kolej prosi pasażerów o cierpliwość.

W całym regionie alpejskim Niemiec ogłoszono 4. stopień zagrożenia lawinowego. Odwołane zostały niedzielne kwalifikacje do Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen.

Kaufbeuren w Bawarii tonie w śniegu

Wszystkie siły w akcji

Silne opady śniegu zakłócają komunikację kolejową przede wszystkim na południe i zachód od Monachium. Wstrzymano wiele połączeń w Allgäu np. w kierunku Garmisch-Partenkirchen.

– Ostatniej nocy mieliśmy w akcji wszystkie możliwe siły, by udrożnić trasy – powiedział rzecznik Deutsche Bahn, dodając, że na niektórych trasach podstawiono zastępcze autobusy. Powodem zamknięcia tras kolejowych są drzewa, które pod wpływem mas śniegu przewróciły się na linie trakcji kolejowej. Kolej radzi, by pasażerowie przed podróżą zasięgnęli informacji w Internecie.

Sytuacja na monachijskim lotnisku powoli się normalizuje. W sobotę (5.01.2019) przez cały dzień służby odśnieżały pasy startowe i lądowania. Trzeba było anulować 130 lotów, prawie 220 lotów było opóźnionych o godzinę lub więcej. Oznacza to, że połowa wszystkich lotów była zakłócona.

Ofiary śmiertelne

Nagły atak zimy pociągnął za sobą dwie ofiary śmiertelne. W regionie Berchtesgaden 20-letnia kobieta zginęła przez lawinę podczas wędrówki w grupie. Nie udało się jej reanimować po wyciągnięciu spod mas śniegu. W całych niemieckich Alpach ogłoszono 4. stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że lawiny mogą zejść pod wpływem własnego ciężaru, a nie przez działanie ludzi.

W akcji odśnieżania biorą udział wszystkie dostępne siły

W Bad Tölz w Górnej Bawarii 19-letni kierowca zginął w czołowym zderzeniu na oblodzonej drodze. Cztery dalsze osoby odniosły obrażenia, w tym dwie obrażenia ciężkie. Ogółem policja odnotowała 275 wypadków drogowych w Bawarii.

W Schwarzwaldzie silne opady śniegu w pobliżu Oppenau doprowadziły do zakłóceń ruchu na drogach. Ubiegłej nocy na drogi powaliło się wiele drzew blokując przejazd. W takim potrzasku znalazło się wiele samochodów.

Także w Austrii atak zimy wywołuje problemy. Zamkniętych jest szereg dróg, samochody utkwiły w korkach, z gór schodziły lawiny - jak donosi ORF. W Bischofshofen odwołano kwalifikacje do Turnieju Czterech Skoczni ze względu na silne opady śniegu.



dpa/ma