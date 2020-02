Orkan „Sabina“ dotarł nad Niemcy

W Szlezwiku-Holsztynie i Dolnej Saksonii profilaktycznie wstrzymano liczne połączenia kolejowe. Orkan spowodował także poważne zakłócenia w komunikacji lotniczej. Dla znacznej części Niemiec ogłoszono stan zagrożenia meteorologicznego, w Szwarzwaldzie - nawet najwyższy, czwarty poziom. Ostrzeżenia te mają obowiązywać w niektórych przypadkach do poniedziałku rano.

W ciągu dzisiejszej (09.02.2020) niedzieli orkan, połączony z burzami i opadami deszczu, będzie w godzinach popołudniowych i nocnych przemieszczał się stale na południe kraju. Niemiecka służba meteorologiczna oczekuje, że orkan osiągnie w podmuchach prędkość do 130 km/h i ostrzega mieszkańców przed wyrwanymi drzewami, spadającymi dachówkami i dużymi uszkodzeniami budynków. W regionach górzystych, na przykład na górze Brocken w górach Harzu, Feldbergu w Szwarzwaldzie czy w Alpach, wiatr może osiągnąć prędkość nawet od 160 do 180 km/h.

Utrudnienia w komunikacji kolejowej...

Jak poinformowała Deutsche Bahn, już od niedzielnego popołudnia zostaje wstrzymany ruch kolejowy na północy kraju. Pociągi nie będą dojeżdżać na wybrzeże oraz do Emden, Norddeich, Kilonii i Westerlandu. Dotyczy to składów InterCity kursujących na trasie Norddeich - Hanower i Koblencja, Hamburg - Kilonia i Westerland oraz pociągu EuroCity utrzymującego łączność między Hamburgiem i Kopenhagą oraz Aarhus w Danii.

Także w ruchu regionalnym w Szelzwiku-Holsztynie i Dolnej Saksoni na niektórych trasach część pociągów wypadła z rozkładu jazdy lub odnotowano poważne opóźnienia. Zarząd kolei niemieckich zaleca pasażerom przełożenie podróży pociągiem na inne dni. Mogą bezpłatnie anulować wcześniej zamówione bilety.

Wyrwane drzewa w Hesji w miejscowości Groß-Helda

Na odcinkach, gdzie uszkodzenie przewodów trakcyjnych jest najbardziej prawdopodobne, kolej zgromadziła brygady remontowe i specjalne składy utrzymaniowo-naprawcze. Niezależnie od tego specjalne, mobilne brygady wyposażone w piły łańcuchowe i inny sprzęt także są w pogotowiu, aby jak najszybciej usuwać z torów wyrwane przez silny wiatr drzewa. Ponadto wyraźnie zwiększono personel na dworcach kolejowych.

...i w ruchu lotniczym

Orkan "Sabina" spowodował także liczne utrudnienia w komunikacji na niemieckich lotniskach. Linia Eurowings zawiesiła prawie wszystkie loty na czas orkanu. Dotyczy to lotnisk w Hamburgu, Berlinie, Hanowerze, Dortmundzie, Duesseldorfie, Kolonii i Stuttgarcie. Pojedyncze starty i lądowania możliwe są jeszcze tylko na lotnisku w Monachium i Stuttgarcie. Do pasażerów wystosowano apel, by na stronach z rozkładem lotów sprawdzali, czy ich rejs nie został odwołany i by niepotrzebnie nie jechali na lotnisko. Gwarantowane jest też bezpłatne anulowanie biletów. Eurowings planuje wznowienie lotów w poniedziałek 10 lutego, lecz zależy to od pogody.

Pasażerowie stoją w kolejce po nowe informacje na lotnisku w Duesseldorfie

Podobne kroki prewencyjne podjęły także inne linie lotnicze w Niemczech. Na największym niemieckim lotnisku we Frankfurcie nad Menem wypadło dziś z rozkładu około 100 startów i lądowań, czyli mniej więcej 8 procent wszystkich 1200 lotów. Sytuacja może się jednak zmienić na gorsze w godzinach wieczornych, kiedy wiatr się nasili.

Odwołany mecz, zamknięte szkoły i przedszkola

Zaplanowany na dziś mecz piłkarski między drużynami 1. FC Koeln i Borrussią Moenchengladbach został odwołany, ponieważ obawiano się, że kibice nie dojadą bezpiecznie na spotkanie. W Kolonii w poniedziałek 10 lutego zostaną zamknięte wszystkie szkoły miejskie (260) i wszystkie (226) przedszkola. Podobną decyzję podjęły władze miejskie Akwizgranu. Natomiast Ministerstwo Kultury w Hesji decyzję o zamknięciu szkół, bądź kontynuowaniu w nich lekcji, pozostawiło do decyzji ich dyrekcji.

Takie orkany jak "Sabina" zdarzają się w Niemczech średnio co dwa lata. Orkan jednak prawdopodobnie będzie słabszy niż "Cyryl" z roku 2007 i "Lothar" z 1999 roku, które wyrządziły poważne szkody w całym kraju.

dpa, afp, rtr / jak

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na Facebooku! >>