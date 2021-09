Organizacje żydowskie o AfD: „zagrożenie dla naszego kraju”

Pod tytułem „Żydzi przeciwko AfD” organizacje zwróciły się do wyborców w Niemczech, by za nieco ponad dwa tygodnie zagłosowali na „bezsprzecznie demokratyczną partię i przyczynili się do wyrzucenia AfD z Bundestagu”. Autorzy apelu podkreślili, że członkowie organizacji żydowskich, Żydzi i Żydówki żyjący w Niemczech są tak różnorodni jak Niemcy. „To co nas jednak łączy, to poczucie, że AfD jest zagrożeniem dla naszego kraju", napisano w oświadczeniu, pod którym podpisali się chociażby Centralna Rada Żydów w Niemczech, Światowy Kongres Żydów i związek sportowy Makkabi w Niemczech.

Organizacje te uznały AfD za „radykalną i wrogą religiom partię”. Zaznaczyły, że politycy Alternatywy dla Niemiec relatywizują Holokaust, uważają mniejszości za małowartościowe i uczestniczą w demonstracjach tzw. ruchu Querdenker (nonkonformistów – przyp. red.), podczas których ludzie „poprzez noszenie tzw. żółtej gwiazdy drwią z cierpienia milionów ofiar Holokaustu”.

Ponadto sygnatariusze apelu oceniają, że prawicowa partia dzieli społeczeństwo i sprzeciwia się Unii Europejskiej. „AfD nie jest alternatywą w wyborach do Bundestagu" – napisano.

Jak poinformowano, tym apelem instytucje żydowskie i stowarzyszenia wzywają do kosmopolitycznych, pokojowych, tolerancyjnych i demokratycznych Niemiec. Z drugiej strony, jak dodano, AfD używa Żydów do szerzenia swoich „rasistowskich i antymuzułmańskich haseł". „Nie chcemy być i nie będziemy tym listkiem figowym" – kontynuują autorzy oświadczenia.

Jak zauważają, w manifeście wyborczym AfD Żydzi i życie żydowskie zostały wymienione trzykrotnie, ale tylko w kontekście muzułmańskich gróźb wobec Żydów, „aby dać upust antymuzułmańskim resentymentom partii”. Dla liderów klubu parlamentarnego AfD czas tyranii nazistowskiej, podczas którego zginęły miliony Żydów, Sinti i Romów, homoseksualistów i osób prześladowanych z powodów politycznych to tylko „ptasi kleks" ( w oryginale „Vogelschiss" – przyp.red.). Organizacje żydowskie skrytykowały, że taka postawa trywializuje okrucieństwa historii w sposób niedopuszczalny. Zaznaczyły także, że w ich opinii, AfD jest partią, w której „antysemityzm, rasizm i wrogie nastawienie do człowieka znajdują pożywkę". Sygnatariusze apelu uznali, że partia ta jest „zagrożeniem dla naszego kraju".

