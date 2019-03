Orban ma opuścić EPL. Do odwołania

Władze Europejskiej Partii Ludowej oficjalnie zaproponowały zawieszenie członkostwa partii Fidesz. Poinformowała o tym Esther de Lange z zarządu holenderskiej partii chadeckiej CDV, która również wchodzi w skład zasiadającej w Parlamencie Europejskim EPL. Na spotkanie kryzysowez Viktorem Orbanem przyjechali do Brukseli m.in. szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer i szef CSU, główny kandydat EPL w wyborach europejskich, Manfred Weber. Zawieszenie Fideszu ma obowiązywać aż do momentu, gdy specjalna rada pod kierownictwem byłego szefa Rady Europejskiej Hermana van Rompuya oceni, czy partia ta w ogóle spełnia kryteria członkostwa na dłuższą metę. Do czasu wydania opinii przedstawiciele Fideszu utraciliby swoje prawa, nie mogliby między innymi uczestniczyć w spotkaniach EPL ani wystawiać swoich kandydatów do władz partii.

Antyunijna kampania na Węgrzech atakowała Georga Sorosa i Jean-Claude Junckera

Pomysł ten ma poparcie niemieckiej chadecji czyli CDU i CSU. Obie te partie opowiadały się ostatnio za przedstawioną dziś propozycją, w tym za powołaniem rady, która wypracuje ocenę Fideszu. Krytycy zarzucają Orbanowi, że od lat jako premier Węgier łamie w swoim kraju zasady państwa prawa i demokracji, knebluje niezależne media oraz naraża opozycję na represje i kary finansowe. Ostatnio Orbandodatkowo naraził się krytykom w związku z kampanią propagandową skierowaną przeciwko Unii Europejskiej. Przedstawiciele Fideszu zapowiedzieli, że w razie zawieszenia w prawach i obowiązkach członka EPL, całkowicie wystąpią z tego ugrupowania. Zdaniem obserwatorów Fidesz mógłby wówczas założyć prawicową partię wspólnie z włoską Ligą Północną kierowaną przez włoskiego ministra spraw wewnętrznych Matteo Salviniego.

(dpa, afp / sier)