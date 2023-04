Opozycja w Rosji jest na straconej pozycji

– W Rosji nie ma już zorganizowanej opozycji, bo Kreml systematycznie się z nią rozprawia – wyjaśnia w rozmowie z DW politolog Konstantin Kałaczew.

Dopiero co znany polityk opozycji Władimir Kara-Mursa skazany został na 25 lat obozu karnego. Sąd uzasadnił wyrok zdradą stanu i „dyskredytacją armii rosyjskiej” oraz nielegalną współpracą, jaką Kara-Mursa miał prowadzić z „niepożądaną” w Rosji organizacją. Według doniesień rosyjskich mediów opozycjonista za zapłatę miał rzekomo pomagać organizacjom z krajów NATO w osłabianiu bezpieczeństwa narodowego. W ostatnim wystąpieniu przed sądem Kara-Mursa porównał wytoczony mu proces do pokazowych procesów za czasów Stalina. Nie prosił też o uniewinnienie, ponieważ podtrzymywał wszystko to, co powiedział.

Działacz opozyjnej partii „Jabłoko” Lev Schlossberg podejrzewa, że nie wszystkie wyroki polityczne w Rosji wydawane są przez sądy. Niektóre zapadają na szczeblu politycznym. – W niektórych przypadkach mogą za nimi stać wysocy rangą urzędnicy rządu Putina. Może to być on sam. W przypadku Kara-Mursa podejrzewam, że kara została uzgodniona z Putinem – mówi DW Schlossberg.

Również opozycjonista Ilja Jaszyn, któremu nie udało się odwołać od wyroku ośmiu i pół lat więzienia, został skazany za „dyskredytowanie armii rosyjskiej”, gdyż potępił publicznie rosyjskie zbrodnie wojenne w Buczy. Kariera polityczna Jaszyna rozpoczęła się w czasach, kiedy można było jeszcze mówić w Rosji o opozycji politycznej. Przez ponad 20 lat walczył on z Putinem i rosyjską autokracją.

Zniszczone przez Rosję miasto Bucza w Ukrainie. Ilja Jaszyn publicznie potępił tę zbrodnię i dostał wyrok Zdjęcie: Fanny Facsar/DW

Bez możliwości protestów

Chyba najbardziej znanym rosyjskim politykiem opozycjnym jest Aleksiej Nawalny. W licznych wystąpieniach publicznych celowo prowokował on rządowe elity polityczne i nie bał się krytycznie wypowiadać. W styczniu 2021 roku po powrocie do Rosji został aresztowany i odsiaduje karę co najmniej 10 lat więzienia.

– Przed uwięzieniem Aleksiej Nawalny miał nie więcej niż półtora procenta głosów wyborców. W każdym razie to za mało na poważną walkę o władzę – wskazuje politolog Kałaczew, dla którego opozycjonista nigdy nie wchodził w rachubę jako kolejny prezydent Rosji.

Tymczasem – jak podaje Amnesty International – w Rosji coraz trudniej jest protestować. Protesty niosą ze sobą wysokie ryzyko dla ich uczestników i są brutalnie tłumione. Według informacji rosyjskiej organizacji pozarządowej OWD-Info tylko w 2022 roku podczas protestów antywojennych aresztowano ponad 15 tysięcy osób.

Kreml nie toleruje protestów, jak te we wrześniu 2022 roku przeciwko częściowej mobilizacji Zdjęcie: Alexander Nemenov

Opozycja na wygnaniu bez znaczenia

Do rosyjskiej opozycji zaliczają się także legendarny mistrz szachów Garry Kasparow oraz były oligarcha Michaił Chodorkowski. Obaj przebywają od lat za granicą i wraz z innymi zesłanymi Rosjanami spotykają się co roku na „Forum Wolnej Rosji” w stolicy Litwy Wilnie, by dyskutować o sprawach politycznych.

– Problemem opozycji na emigracji jest utrata kontaktu z krajem – wyjaśnia rosyjski politolog. – Udanie się jako opozycja na emigrację jest równoznaczne dziś z małym wyrokiem śmierci. Tak że wpływ „Forum Wolnej Rosji” w kraju jest zerowy – uważa Kałaczew.

Rosyjska opozycja systemowa

Według interpretacji Kremla w Rosji istnieje tylko jedna opozycja, tzw. opozycja systemowa. Należą do niej takie partie polityczne, które tylko pozornie są w opozycji, ale tak naprawdę działają zgodnie z zasadami rządzących.

W rosyjskim parlamencie czyli Dumie Państwowej jest obecnie pięć partii: Jedna Rosja, Komunistyczna Partia Rosji (KPRF), Sprawiedliwa Rosja, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR) i Nowy Lud.

– Żadnej z tych partii reprezentowanych w Dumie nie można nazwać opozycją. Opozycja powinna być przeciwstawna wobec rządu. A żadna partia w Dumie taka nie jest. Wszystkie są partiami Putina – wyjaśnia opozycjonista Lew Schlossberg. Jak podkreśla, opozycja pod rządami Putina została zniszczona. – Wybory straciły na znaczeniu i nie są już kryterium sukcesu. Każdy pożądany wynik można sfingować. Liczy się jedynie sterylna Duma ze swoimi 450 deputowanymi, którzy wszyscy bez wyjątku popierają Putina – mówi Schlossberg.

W rosyjskiej Dumie panuje jednomyślność. Deputowani stoją murem za Putinem Zdjęcie: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance

Przyszłość rosyjskiej opozycji

W 2006 roku kilka partii opozycyjnych połączyło siły, tworząc sojusz „Inna Rosja”, w skład którego weszli również krytyk rządu i były mistrz świata w szachach Garry Kasparow oraz organizacja praw człowieka Memoriał. Celem było wystartowanie w wyborach parlamentarnych w 2007 roku i prezydenckich w 2008 roku jako zjednoczona opozycja, ale celów nie udało się zrealizować i sojusz został rozwiązany w 2010 roku.

Innym sojuszem była „Koalicja Demokratyczna” przed wyborami do Dumy w 2016 roku. Składała się z kilku partii opozycyjnych, ale rozpadła się z powodu wewnętrznych sporów i walki o władzę. Lew Schlossberg zastanawia się: „Z kim należy tworzyć koalicję opozycyjną w Rosji?” I stwierdza, że nie ma w Rosji ani jednej partii opozycyjnej z prawdziwego zdarzenia.

Rosja. Bloger pokazuje bogactwo popleczników Putina To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Według politologa Konstantina Kałaszewa, wielu Rosjan zastanawia się, kto przejmie władzę po Putinie. Ale nawet za zamkniętymi drzwiami lepiej o tym nie mówić. Bo zdaniem Kałaszewa: „Co prawda w Rosji panują nastroje opozycyjne, ale za nimi nie idą żadne działania. Nikt nie wyłania się jako lider prawdziwej opozycji. Nikt nie chce stracić swojej wolności. Dlatego nie ma już w kraju opozycji. Może pojawi się ponownie, gdy odejdzie Putin”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>