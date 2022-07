OPINIA: Kryzys gazowy może być szansą dla Niemiec

Największy niemiecki tabloid roztacza obecnie przed Niemcami ponurą wizje zimy stulecia. Czy Niemcy naprawde będą musieli marznąć, bo nie będą w stanie zapłacić rachunków za gaz? Czy z powodu ogromnego wzrostu cen w kraju dojdzie do poważnego kryzysu gospodarczego?

Kto czyta, słucha lub ogląda w tej chwili wiadomości, ten może dojść do przekonania, że żyje w kryzysie. Rosyjska wojna napastnicza w Ukrainie bezlitośnie obnaża to, co w minionych dekadach zrobiono źle, pominięto lub zaniedbano. Tak jak początek pandemii koronawirusa ujawnił zaniedbania w służbie zdrowia, w edukacji i cyfryzacji. Mimo to błędem byłoby popadnięcie w rezygnację lub przyjęcie wygodnej postawy "mało mnie to wszystko obchodzi". Jeśli właściwie rozpozna się znaki czasu i podejmie odpowiednie działania, kryzys może stwarzać także przed nami nowe szanse.

Gaz ziemny: cenne dobro

Obecnie dla nas wszystkich stało się oczywiste, że gaz ziemny jest ograniczonym i cennym towarem, z którym powinniśmy obchodzić się oszczędnie. Dotyczy to zresztą wszystkich paliw kopalnych, a ich niedobór zauważyliśmy już we własnych portfelach; dość spojrzeć na obecne ceny benzyny i będziemy go nadal zauważać.

Dostrzegliśmy też zaniedbanie w od dawna koniecznym przejściu na odnawialne źródła energii. Wystarczy tu wspomnieć o zmianie klimatu. Już poprzedni rząd pod przewodnictwem kanclerz Angeli Merkel z uporem propagował transformację energetyczną. Ale w sumie mało się wydarzyło. O wiele za mało.

Po co komu była potrzebna siłownia wiatrowa za oknem, skoro gaz z Rosji płynął niezawodnie? W rezultacie Niemcy w ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej uzależniały się od rosyjskiego gazu. Chociaż od dawna wiadomo było, że Rosja wielokrotnie używała go jako broni w sporach ze swoimi sąsiadami i zakręcała kurek w miesiącach zimowych.

Obejrzyj wideo 00:45 Czy Niemcom zabraknie gazu?

Cel: szybka neutralność klimatyczna

Szansą, która wynika z obecnego kryzysu, jest zatem jak najszybszy wzrost wykorzystania źródeł energii odnawialnej i osiągnięcie neutralności klimatycznej przed 2045 rokiem, co jest zapowiadanym celem działań rządu. Pamiętajmy, że wiatr, słońce i woda są dostępne także wtedy, gdy dyktatorzy wybierają się na wojnę.

Realizacja tego projektu wymaga też sporego wysiłku ze strony społeczeństwa. Ale ratowanie świata nigdy nie było łatwe. A jak bardzo jest to konieczne, dowiedzieliśmy się kilka dni temu. Okazało się, że już 28 lipca zużyliśmy naturalne zasoby Ziemi na cały rok. A jeśli nie chcemy przegapić celu klimatycznego, nie dopuszczając do ocieplenia średniej temperatury na Ziemi o więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza, tylko przez kolejne siedem lat musimy produkować tyle CO2, co do tej pory.

Nie jest tojednak żadne rozwiązanie na najbliższe miesiące. Jak wielka jest obecna presja na przystąpienie do działania, pokazuje to, że Robert Habeck, będący przecież ministrem gospodarki z ekologicznej partii Zielonych, opowiada się za korzystaniem z elektrowni węglowych w okresie przejściowym.

Pomaganie biednym i oszczędzanie energii jest korzystne także dla demokracji

Tegoroczna zima z pewnością będzie bardziej nieprzyjemna niż poprzednie. Ale popadanie w panikę jest wybieraniem niewłaściwej drogi. Tą właściwą jest solidarne stawienie czoła wspólnym wyzwaniom.

Za hasłem kanclerza Olafa Scholza "You'll never walk alone" muszą pójść odpowiednie działania. Należą do nich m.in. dopłaty na ogrzewanie dla osób o niskich dochodach, a także rozporządzenia przeciwdziałające marnowaniu energii, zużywanej np. na ogrzewanie prywatnych basenów. Chodzi o to, żeby nikt nie musiał marznąć w zimie.

