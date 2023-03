ONZ ostrzega przed rosnącym brakiem wody na świecie

Deficyt wody na świecie będzie narastał, a w przyszłości pojawi się również i tam, gdzie dziś jej zasoby są nadal obfite, jak na przykład w Afryce Środkowej, Azji Wschodniej i części Ameryki Południowej. Taką prognozę prezentuje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w najnowszym wydaniu światowego raportu o rozwoju zaopatrzenia w wodę pitną (United Nations World Water Development Report, WWDR). Sytuacja pogorszy się także i tam, gdzie już teraz wody brakuje: na Bliskim Wschodzie i w strefie Sahelu.

Według ONZ dwa miliardy ludzi nie mają dziś dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a 3,6 miliarda nie ma dostępu do bezpiecznych urządzeń sanitarnych. Według raportu o wodzie na rok 2023 przygotowanego przez organizację naukową Narodów Zjednoczonych UNESCO, brakiem wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku mogą być dotknięte nawet trzy miliardy ludzi.

Zanieczyszczone wody gruntowe

Według raportu, w ciągu ostatnich 40 lat globalne spożycie wody rosło o około jeden procent rocznie. Oczekuje się, że do 2050 roku będzie rosło w podobnym tempie. Przyczynami tego stanu rzeczy są między innymi wzrost populacji, rozwój społeczno-gospodarczy i zmieniające się wzorce konsumpcji.

Do tego dochodzą problemy z jakością wody ze względu na podwyższone zanieczyszczenie zasobów wody pitnej. W krajach o niskich dochodach głównym problemem jest najczęściej nieodpowiednie oczyszczanie ścieków, natomiast w krajach uprzemysłowionych zanieczyszczanie wód gruntowych przez rolnictwo.

Konieczna współpraca międzynarodowa

Raport podkreśla znaczenie współpracy i partnerstwa między różnymi podmiotami działającymi na polu gospodarki wodnej, od szczebla miejskiego po międzynarodowy. Przykłady obejmują wspólnie obsługiwane systemy nawadniające w rolnictwie lub ochronę obszarów wodonośnych, z których zaopatrywane są miasta.

Członkini zarządu Niemieckiej Komisji UNESCO w Bonn Ulla Burchardt mówi w tym kontekście o „niszczycielskim bilansie przejściowym”: – Aby osiągnąć cele agendy na rok 2030, potrzebowalibyśmy cztery razy większego wysiłku – ostrzega Burchardt.

Dostęp do wody prawem człowieka

Raport ma być podstawą dyskusji na światowej konferencji ONZ o wodzie, która od środy (22.03.2023) do piątku obraduje w Nowym Jorku. Jest ona poświęcona realizacji celu zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 dotyczącego prawa człowieka na dostęp do wody i urządzeń sanitarnych. Konferencja w Nowym Jorku jest pierwszą oenzetowską konferencją o wodzie od 1977 roku.

22 marca to Światowy Dzień Wody. Narody Zjednoczone wprowadziły go w 1993 roku. Co roku tego dnia szczególna uwaga powinna być zwrócona na ludzi, które nie mają bezpiecznego dostępu do czystej wody.

Już ponad dwa miliardy ludzi jest dotkniętych brakiem wody pitnej

