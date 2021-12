Omikron w natarciu. Niemieckie władze planują obostrzenia

Z dokumentu cytowanego przez agencję AFP wynika, że od 28 grudnia w prywatnych spotkaniach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie dziesięć osób. Mecze Bundesligi i inne ważne wydarzenia mają się znów odbywać bez udziału widzów.

Tłem planowanego zaostrzenia są obawy związane z wysoce zakaźnym wariantem omikron koronawirusa, który zagraża również osobom zaszczepionym i ozdrowieńcom. To może "prowadzić do wybuchowego rozprzestrzeniania się" mutacji, ostrzegają władze federalne i landowe w projekcie uchwały końcowej. W przypadku omikronu należy spodziewać się bardzo dużego obciążenia służby zdrowia i życia publicznego.

Dlatego po raz pierwszy także osoby zaszczepione i ozdrowieńcy mają podlegać ograniczeniom kontaktów w ich prywatnym otoczeniu. Planowany limit dziesięciu osób na spotkaniach prywatnych dotyczy zarówno pomieszczeń zamkniętych, jak i pod gołym niebem - napisano w projekcie uchwały.

Obostrzenia nie dotyczą dzieci poniżej 15. roku życia. Natomiast w stosunku do osób nieszczepionych stosowane mają być jeszcze surowsze ograniczenia dotyczące kontaktu. W ich przypadku spotkania są ograniczone do własnego gospodarstwa domowego i maksymalnie dwóch osób z innego gospodarstwa domowego.

"W szczególności nieuzasadnione w obecnej sytuacji są uroczystości sylwestrowe z udziałem dużej liczby osób" - napisano w projekcie uchwały. Rząd federalny i rządy landowe wydają tylko jedno zalecenie na czas świąt Bożego Narodzenia: wzywają obywateli do "ograniczenia liczby kontaktów w duchu odpowiedzialności". Kluby i dyskoteki mają być "zamknięte najpóźniej" 28 grudnia, a wszelkie imprezy taneczne zostaną zabronione.

Wielkie imprezy bez udziału publiczności

Obostrzenia dotyczyć mają też dużych imprez. Będą się one odbywać bez udziału publiczności - do tej pory obowiązywał tu górny limit widzów. "Ponadregionalne imprezy sportowe, kulturalne i porównywalne ważne wydarzenia będą odbywać się bez udziału widzów najpóźniej od 28 grudnia 2021 roku" - napisano w projekcie. Oznacza to, że kibice będą musieli ponownie nastawić się mecze-widma. Kolejny sezon Bundesligi rozpoczyna się 7 stycznia.

Niemieckie władze chcą również zintensyfikować kampanię szczepień przeciwko koronawirusowi. "Akcja szczepień ma być kontynuowana w okresie Świąt Bożego Narodzenia, w dniach między Świętami a Nowym Rokiem oraz w Sylwestra" - napisano. Podano konkretny cel: "Federacja i kraje związkowe chcą do końca stycznia 2022 roku osiągnąć dalsze 30 milionów szczepień (szczepienia przypominające, pierwsze i drugie)".

Niemieckie władze obawiają się, że omikron może sparaliżować służbę zdrowia

Omikron straszy

W projekcie federacja i kraje związkowe wyrażają ogromne zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się wariantu omikron: "W innych krajach wykazano, że liczba zainfekowanych osób podwaja się w ciągu dwóch do trzech dni, co stanowi niespotykaną dotąd szybkość rozprzestrzeniania się" - napisano. "Nowy wariant wirusa osłabia również istniejącą ochronę przed infekcją...".

W projekcie uchwały władze federalne i landowe apelują również do wszystkich operatorów infrastruktury krytycznej o "natychmiastowy przegląd i dostosowanie ich operacyjnych planów pandemicznych oraz zapewnienie możliwości ich aktywacji w krótkim czasie". W ten sposób powinno być możliwe zagwarantowanie funkcjonowania infrastruktury nawet w przypadku pogorszenia się sytuacji pandemicznej.

Jako przykłady takiej infrastruktury krytycznej projekt uchwały wymienia "szpitale, policję, straż pożarną, służby ratownicze, telekomunikację, dostawy energii elektrycznej i wody, jak również odpowiednią logistykę".

"Wariant omikron wymaga absolutnej czujności" - powiedział w poniedziałek w telewizji ARD przewodniczący Konferencji Premierów Landów, szef rządu Nadrenii Północnej-Westfalii, Hendrik Wüst (CDU). Powiedział, że spotkanie na najwyższym szczeblu we wtorek powinno przyjąć "plan awaryjny", aby "utrzymać kraj na chodzie ", jeśli bardzo wiele osób zachoruje na koronawirusa w tym samym czasie.

(AFP/du)