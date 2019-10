Olga Tokarczuk gwiazdą frankfurckich Targów Książki

Gościem honorowym tegorocznych Targów Książki we Frankfurcie jest Norwegia. Następczyni tronu Mette Marit na inaugurację przybyła z Norwegii „pociągiem literatury", czytając dzieciom podczas podróży. Pawilon Norwegii urzeka poetyckością. Przestrzeń wyznaczają tu monochromatyczne odcienie szarości, drewno, beton i lustra. Czarno-biale, olbrzymie fotografie wprowadzają klimat norweskich lasów. Stoły z książkami to właściwie wyspy-rzeźby. W tych dniach widać wyraźnie, że literatura norweska to nie jedynie Ove Knausgard, Knut Hamsun i Henrik Ibsen. Wśród zaproszonych do Frankfurtu z Norwegii 75 autorów nie zabrakło chociażby Josteina Gaardera. Jego „świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii" sprzedała się w Niemczech w latach 90-tych w nakładzie 2 milionów egzemplarzy.

Ikona literatury

Ale bezspornie gwiazdą Targów Książki jest laureatka Nagrody Nobla Olga Tokarczuk. Zagraniczni wydawcy z dumą eksponują jej książki. W wywiadach z Frankfurtu Olga Tokarczuk zaskakuje błyskotliwymi refleksjami i pointami. Jak chociażby wypowiedzią o centrum Europy, które wędruje i mogłoby niebawem znaleźć się we Wrocławiu. Na polskie stoisko, do Wydawnictwa Literackiego, w którym ukazują się książki Tokarczuk, noblistka zajrzała jedynie na chwilę i nieoficjalnie. Zwyczajowy, czwartkowy koktajl polskich wydawców przecinał się ze spotkaniem z pisarką w jej szwajcarskim wydawnictwie Kampa Verlag. Stoisko tego początkującego dopiero wydawcy oblegały tłumy. Ewidentnie Olga Tokarczuk w ostatnich dniach wyrosła na prawdziwą ikonę literatury.

Noblista Olga Tokarczuk oblegana przez tłumy na targach książki we Frankfurcie

„Copyright Poland"

Książki Olgi Tokarczuk zostały przetłumaczone na 25 języków. Przekłady dotuje Instytut Książki. Zagraniczni wydawcy mogą ubiegać się o środki z programu „Copyright Poland". Dotacja obejmuje koszty przekładu, opłaty licencyjne oraz dopłaty do druku.

- Od 1999 r. wspierane byly równiez książki Olgi Tokarczuk. Przez te lata to ponad 90 grantów.W ostatnich trzech latach Olga Tokarczuk otrzymala wsparcie na ponad 20 grantów na 19 języków, w sumie kwotą ponad 700 tys. zł, podkreśla w rozmowie z Deutsche Welle obecny we Frankfurcie dyrektor Instytutu Dariusz Jaworski.

Tradycyjnie Instytut Książki przygotował grupowe stoisko. Polscy wydawcy za niższe niż faktycznie ceny mogli wynajmować półki, lub całe regały. Skorzystało z tej możliwości 48 wydawców. Ponadto Instytut wydał angielskojęzyczny katalog z 30 nowościami wydawniczymi, dostępny także na stronie internetowej. Polską autorką, która osobiście na Targach zaprezentuje swą książkę jest Martyna Bunda. Ukazał się właśnie niemiecki przekład jej powieści „Nieczułość". Do niemieckich księgarń tej jesieni trafiy przekłady „Ksiąg Jakubowych" Olgi Tokarczuk, powieść „Niebko" Brygidy Helbig, „Stancje" Wioletty Greg (Grzegorzewskiej), „Siódemka" Ziemowita Szczerka, czy książka Piotra Wierzbickiego o Chopinie, w przekładzie i ze wstępem Steffena Möllera.

"Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk wydane przez szwajcarskie wydawnictwo Kampa

U progu życia

Na stoisku polskim rzuca się w oczy mocna obecność wydawców literatury dziecięcej. Imponuje kolejka interesentów do wydawnictwa „Dwie Siostry". Ma ono w ofercie nagradzane książki Aleksandra i Daniela Mizielińskich, czy klasykę literatury dziecięcej, ilustrowaną przez Bohdana Butenko. Bajkową przypowieść „Zgubiona dusza", wspaniale ilustrowaną przez Joannę Concejo, wydała w 2017 r. we wrocławskim wydawnictwie „Format" także Olga Tokarczuk. - Książka została już przełożona na szereg języków, a teraz dojdą kolejne, podkreśla w rozmowie z Deutsche Welle wydawczyni Dorota Hartwich. Idzie to w parze ze świętowaniem całej twórczości, jakim jest dla Tokarczuk literacki Nobel. Z Frankfurtu noblistka wraca do kraju. Tymczasem na targach zapowiada się kolejny highlight. W drodze do Frankfurtu jest Oleg Sencow, reżyser zwolniony niedawno z rosyjskiego łagru na Syberii. Przyjeżdża z Ukrainy, aby czytać tu z niemieckiego wydania swej książki pt. „życie".