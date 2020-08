Oktoberfest jednak się odbywa. W osobliwych miejscach

Tradycyjny Oktoberfest w Monachium został odwołany, i to nie pierwszy raz. Od 1810 roku miało to miejsce 24 razy, między innymi z powodu wojen czy epidemii cholery, jednak od 70 lat to pierwsza taka sytuacja. Co roku przyjeżdżało do Monachium ponad sześć milionów turystów, a największe światowe święto piwa przynosiło miastu i całemu regionowi pokaźne zyski.

Nowe pomysły na święto piwa

Od 24 lipca odbywają się w Monachium różne imprezy w ramach „Lata w mieście”, jednak konieczność zachowywania dystansu i przepisów higienicznych sprawia, że odwiedzający nie doświadczą tu klimatów zbliżonych do tradycyjnego święta piwa.

Monachijskie "Lato w mieście": impreza pod palmami w Theresienwiese, gdzie co roku odbywa się tradycyjny Oktoberfest

Restauratorzy i włodarze bawarskiej stolicy wpadli więc na pomysł zorganizowania święta piwa w okrojonej wersji. Ma się rozpocząć 19 września, a więc tego dnia, którego zaczynałby się tradycyjny Oktoberfest. Restauracje w centrum miasta będą serwować piwo, golonkę, kurczaki i precle – być może nawet przy akompaniamencie orkiestry dętej.

Wprawdzie nawet to nie zastąpi tradycyjnej biesiady w gigantycznym namiocie, ale zdaniem Gregora Lemke, rzecznika monachijskich restauratorów, taka forma będzie nawiązaniem do prapoczątków, bo gdy w 1810 roku po raz pierwszy odbywało się święto piwa, nie rozstawiano namiotów, w których podawano jedzenie. „Ludzie szli do miasta, odwiedzali gospody. No i teraz mamy analogię do tamtego świętowania w gospodach”, wyjaśnił w rozmowie z monachijskim dziennikiem „tz”. Jednak także w lokalach będą obowiązywać maski, odstęp i dezynfekcja.

Oktoberfest w kraju koronawirusa

Zupełnie inaczej niż 8.000 kilometrów dalej, w chińskim mieście Qingdao.

Kto jeszcze niedawno mógłby pomyśleć, że właśnie tam odbędzie największy tegoroczny Oktoberfest? Nie w ojczyźnie piwa, lecz w ojczyźnie koronawirusa?

Festiwal Piwa w Qingdao, który przejął wiele cech bawarskiego Oktoberfestu, uchodził dotąd za drugie co do wielkości święto piwa na świecie. W tym roku awansuje na miejsce pierwsze.

Na Festiwalu Piwa w Qingdao o dystansie nie ma mowy

„Chiński Oktoberfest” – jak nazywają je sami organizatorzy -, już się rozpoczął i potrwa do 23 sierpnia. Odwiedzi je prawdopodobnie kilkaset tysięcy osób. Każda z nich musi się zarejestrować, a przy wejściu na teren imprezy mierzona jest temperatura i należy założyć maskę. Te środki ostrożności zdają się nie zniechęcać uczestników. Wedle informacji chińskich mediów na otwarcie przyszło więcej osób niż rok temu, a o zachowaniu dystansu społecznego nie może być mowy.

Ani monachijskie rozwiązania w stylu imprez w restauracjach, ani też festiwal w dalekich Chinach nie będą pociechą dla fanów prawdziwego Oktoberfestu. Ci mogą jedynie mieć nadzieję, że za rok wszystko wróci do normy. Na oficjalnej stronie internetowej Oktoberfestu widnieje już zaproszenie na toast 2021: 18 września w samo południe.

