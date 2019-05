Oettinger: Polska lokomotywą, ale ma kłopot z praworządnością

„Nie powinniśmy upowszechniać apokaliptycznego obrazu Unii Europejskiej” – powiedział Oettinger w wywiadzie dla niedzielnego wydania dziennika „Tagesspiegel”.

Jego zdaniem szczególnie w gospodarce widoczne są w krajach UE pozytywne tendencje. „Po kryzysie zadłużenia wiele krajów wkroczyło do właściwą drogę reform. Irlandia była bliska bankructwa, a teraz dzięki pomocy Wspólnoty stała się znów silna. Sytuacja w Portugalii jest lepsza niż mogłem to sobie wyobrazić. W przypadku Polski mamy co prawda problem z praworządnością, jednak pod względem gospodarczym Polska jest lokomotywą” – powiedział unijny komisarz do spraw budżetu.

Centralna wartość UE

Oettinger przyznał, że naruszenia praworządności w krajach UE napawają go niepokojem. „Sądy muszą być niezależne. Sędziowie muszą orzekać bez poleceń z góry. To centralna wartość UE. Każde posunięcie, które to kwestionuje, jak ma to miejsce w Rumunii, Polsce i na Węgrzech, jest powodem do niepokoju” – wyjaśnił komisarz.

Oettinger zarzucił niemieckiemu rządowi, że zbyt mało zwraca uwagi na „europejską perspektywę”, a dyskusje, które toczą się w Niemczech, koncentrują się na sprawach narodowych. „Brak jest większej wizji” – ocenił.