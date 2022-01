Odszedł David Sassoli. „Wielki Europejczyk”

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli skończyłby w maju 66 lat. Leżał we włoskim szpitalu od 26 grudnia, a jego rzecznik poinformował wczoraj (10.01.2022) o bardzo poważnym stanie wywołanym „powikłaniami związanymi z zaburzeniami funkcjonowania układu odpornościowego”. Już ostatniej jesieni Sassoli był pilnie hospitalizowany w Strasburgu, a potem przewieziony na dłuższe leczenie we Włoszech, które po powrocie do pracy w Parlamencie Europejskim tłumaczył bardzo ciężkim zapaleniem płuc.

– Jestem głęboko zasmucona śmiercią tego wielkiego Europejczyka i Włocha. David Sassoli był zapalonym dziennikarzem, niezwykłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a przede wszystkim drogim przyjacielem. Moje myśli kierują się ku jego rodzinie. Spoczywaj w pokoju, drogi Davidzie – ogłosiła dziś Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej.

Również Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, podkreślił, jak „szczerym i pełnym pasji Europejczykiem” był Sassoli. Napisał w mediach społecznościowych, że już „tęsknimy za jego ludzkim ciepłem, hojnością, życzliwością i uśmiechem”.

„Odszedł David Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Orędownik zjednoczonej Europy, a w szczególności, wartości będących jej największym spoiwem, takich jak: demokracja, wolność słowa i praworządność. Dziękujemy Ci za ciężką pracę na rzecz wszystkich Europejczyków” – napisała Ewa Kopacz (PO), obecnie jedyna polska wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Następczynią zapewne Maltanka

Sassoli nie dożył końca swej 2,5-letniej kadencji na czele Parlamentu Europejskiego, która miała dobiec końca już w przyszłym tygodniu. Obecnie jego obowiązki przejmuje Maltanka Roberta Metsola, czyli I wiceprzewodnicząca europarlamentu, która jednocześnie jest faworytką wyborów następcy Sassoliego, które zaplanowano na przyszły tydzień jeszcze przed informacjami o ciężkiej chorobie Włocha. Metsola jest kandydatką centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (do niej należą m.in. niemiecka chadecja, PO, PSL), której zgodnie z międzyfrakcyjną umową z 2019 r. powinien teraz przypaść na dwa i pół roku fotel szefa Parlamentu Europejskiego po kadencji centrolewicy, której prominentnym politykiem był Sassoli.

Parlament Europejski w ostatnich miesiącach 2021 r. stał się polem wstępnych przymiarek klubu centrolewicy (m.in. niemieccy socjaldemokraci, włoska Partia Demokratyczna), by złamać układ z 2019 r. i wypromować Sassoliego na kolejną kadencję. Ale ostatecznie ten plan upadł z braku wsparcia innych liczących się frakcji (w tym liberałów), choć informacje o chorobie Włocha też mogły odegrać tu pewną rolę.

Metsola, stanowcza obrończyni praworządności m.in. w Polsce, jest zarazem zwolenniczką rygorystycznego prawa aborcyjnego obowiązującego na Malcie. Część lewicy już podnosi ten argument przeciw jej kandydaturze, ale to raczej nie zaszkodzi jej w przyszłotygodniowych wyborach.

Sassoli był drugim po Antoniu Tajanim włoskim przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, odkąd europarlament jest wyłaniany w wyborach powszechnych. Już w swym przemówieniu inauguracyjnym w 2019 r. mocno podkreślał znaczenie działań na rzecz walki ze zmianami klimatu, konieczność prowadzenia polityki unijnej bliższej obywatelom i ich potrzebom, zwłaszcza ludziom młodym, a także pilną potrzebę wzmocnienia demokracji parlamentarnej i promowania wartości europejskich. Podczas bezprecedensowej sytuacji spowodowanej pandemią Sassoli zaangażował się w zabiegi, by Parlament Europejski nie przestał bezpiecznie pracować, wprowadzając już w marcu 2020 roku zdalne debaty i głosowania jako pierwszy parlament na świecie.

Znany dziennikarz i polityk

Sassoli, który pozostawił żonę i dwie córki, był bardzo znanym dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym (głównie w publicznej telewizji RAI). Ale w 2009 roku przeszedł do polityki i jako kandydat centrolewicowej Partii Demokratycznej wszedł do Parlamentu Europejskiego. Cztery lata później nie powiodła mu się próba powrotu do Włoch jako burmistrz Rzymu, bo nie przeszedł prawyborów we własnej partii. W latach 2014-2019 przez całą kadencję pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, zajmując się głównie transportem, polityką śródziemnomorską i budżetem. Sassoli był z urodzenia Toskańczykiem, który od lat prowadził życie między Florencją, Rzymem, a Brukselę i Strasburgiem.