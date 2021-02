Od marca domowe testy na COVID-19 w sprzedaży. Jest szansa

Niemiecki Urząd Ochrony Zdrowia ds. Leków i Produktów Medycznych (ZLG) ma nadzieję, że już w marcu będzie mógł zatwierdzić szybkie testy na COVID-19 do użytku domowego. „Obecnie, na podstawie dotychczas dostępnych dokumentów aplikacyjnych, zakładamy, że pierwsze specjalne zezwolenia będziemy mogli wydać na początku marca” - powiedział rzecznik urzędu gazecie „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”. Okazuje się, że zgłoszone zostało 30 różnych produktów, które pozwalają na przeprowadzenie testu w ciągu kwadransa.

Minister zdrowia ostrożny

Minister zdrowia Jens Spahn (CDU) ostrożnie odniósł się w piątek (12.02.2021) do takich testów. Jak podkreślił, polityka pozwala na wykorzystanie tych testów, ale ich zatwierdzenie zależy od jakości. Ponieważ jeśli będą one dostarczać wielu fałszywie negatywnych wyników, „wtedy jest w tym również ryzyko”. Osoby zakażone mogą zarażać innych przy założeniu, że nie są zakażone. Według Spahna po ewentualnym zatwierdzeniu, podjęte zostaną rozmowy na szczeblu federalnym i państwowym na temat tego, w jaki sposób testy domowe na COVID - 19 powinny zostać włączone do strategii walki z koronawirusem. Otwarta pozostaje również kwestia ceny oraz zakres, w jakim rząd federalny mógłby wesprzeć ich zakup.

Powrót do normalności

Stosowane obecnie szybkie testy antygenowe wymagają głębokiego wymazu z nosa lub gardła i mogą być one wykonywane tylko przez przeszkolony personel - również dlatego, że głęboki wymaz jest dla wielu nieprzyjemny. W przypadku testów do użytku domowego rozważa się różne produkty, takie jak testy bazujące na płukaniu jamy ustnej i gardła czy badaniu plwociny. Według naukowców, niezawodne szybkie testy do użytku domowego mogą odegrać ważną rolę w powrocie do normalnego życia codziennego, jak donosi „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. W ściśle określonych warunkach możliwe byłoby, na przykład, otwarcie restauracji.

