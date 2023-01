Od maja bilet za 49 euro na całe Niemcy

– Bilet zostanie wprowadzony 1 maja – zapowiedział w piątek (27.01) po spotkaniu roboczym z przedstawicielami rządu przewodniczący Konferencji Ministrów Transportu landów Oliver Krischer (Zieloni), minister transportu Nadrenii Północnej-Westfalii. – Życzenie wielu od 1 maja stanie się rzeczywistością.

Bilet za 49 euro do kupienia już w kwietniu

Bilety będzie można kupować od kwietnia – przedsiębiorstwa transportowe już potwierdziły, że to technicznie możliwe. Trwają ustalenia ostatnich szczegółów. Planowane jest także obniżenie kosztów biletów pracowniczych (Job-Ticket). To ważny krok we wspieraniu mobilności przyjaznej dla klimatu – powiedział Krischer.

Bilet na Niemcy za 49 euro (Deutschlandticket) ma być następcą biletu za 9 euro, który sprzedał się latem w ponad 50 mln egzemplarzy. Obowiązywał od czerwca do sierpnia i można było na jego podstawie korzystać z lokalnych autobusów i kolei regionalnej w całych Niemczech. Tak będzie też z nowym biletem za 49 euro.

Bilet za 49 euro: konieczna zgoda KE

Bilet za 49 euro mógłby obwiązywać już od początku roku, ale rząd i landy nie mogły się porozumieć ws. niektórych przepisów. Minister transportu Volker Wissing forsował bilet cyfrowy, a niektóre landy chciały oferować również papierowe.

Przed wdrożeniem biletu trzeba ponadto uzyskać zgodę Komisji Europejskiej i uzupełnić ustawę o regionalizacji kolei. Wdrożenie biletu to zadanie związków i spółek transportowych, które są zobowiązane także do przestrzegania prawa w swoich landach.

(Reuters/mar)

Za 9 euro po całych Niemczech

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>