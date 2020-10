Od 2 listopada masowe ograniczenia życia publicznego. Merkel wzywa do „narodowego wysiłku"

Kanclerz Merkel wezwała do „narodowego wysiłku” w walce z pandemią. Jak zaznaczyła, wymaga to zastosowania surowych środków, m.in. takich jak nowe ograniczenia dotyczące kontaktów. Jak zaznaczyła szefowa niemieckiego rządu, trzeba doprowadzić znowu do wypłaszczenia krzywej nowych infekcji.

Podczas środowej konferencji wideo kanclerz Merkel i premierzy landów uzgodnili wspólny kurs działania. Począwszy od poniedziałku 2 listopada dopuszczone będą spotkania prywatne członków najwyżej dwóch gospodarstw domowych przy maksymalnej liczbie 10 osób. Na miesiąc zamknięte zostaną restauracje, kawiarnie, bary, imbisy i kluby. Ale dozwolna będzie sprzedaż dań na wynos. Regulacja ta nie dotyczy stołówek, które pozostaną otwarte.

Bundesliga przy pustych stadionach

Ograniczenia obejmą także sport. Mecze piłkarskie Bundesligi odbywać się będą ponownie przy pustych trybunach. Rozporządzenie dotyczy również sportów amatorskich. Od poniedziałku zamknięte zostaną w Niemczech kluby fitness oraz inne miejsca służące do uprawiania sportowu. Częściowy lockdown nie ominie gabinetów kosmetycznych, gabinetów masażu oraz tatuażu. Otwarte pozostaną zakłady fryzjerskie oraz gabinety fizjoterapii.

Zamknięte kina i teatry

Od poniedziałku obowiązywać będzie zakaz imprez rozrywkowych i rekreacyjnych. Dotyczy to, kin, teatrów, oper i sal koncertowych.

Jak poinformowała dalej kanclerz Merkel, otwarte pozostaną szkoły, przedszkola oraz sklepy, a także duże centra handlowe.Jednak w przypadku handlu detalicznego postawione zostały warunki. Na powierzchni dziesięciu metrów kwadratowych nie może przebywać więcej niż jeden klient. Otwarte pozostaną także zakłady przemysłowe oraz rzemieślnicze. Rząd federalny i szefowie krajów związkowych zaapelowali do przedsiębiorstw, by te umożliwiły pracownikom pracę zdalną z domu.

Ograniczenia podróżownia

W listopadzie zakazane będą na terenie Niemiec także noclegi turystyczne w hotelach. Oferta hoteli i pensjonatów dotyczyć będzie wyłącznie podróży służbowych.

Pomoc dla firm

By załagodzić skutki ograniczeń dla dotkniętych nimi przedsiębiorstw, rząd przewiduje program pomocy o wartości wielu miliardów euro. Firmy zatrudniające do 50 pracowników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą otrzymają 75 procent utraconych obrotów. W przypadku większych przedsiębiorstw wartości procentowe zostaną określone zgodnie z europejskimi wytycznymi regulującymi pomoc państwa. Federalny minister finansów Olaf Scholz (SPD) i federalny minister gospodarki Peter Altmaier (CDU) mają w tym tygodniu dopracować szczegóły. Na tę pomoc finansową zaplanowano łącznie do dziesięciu miliardów euro.

(DPA/ARD/EPD/ jar)

