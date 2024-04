Ochrona klimatu. Sektor transportowy nadal odstaje

Sektor transportowy odpowiadał w ubiegłym roku za emisję o wiele większych ilości CO2 do atmosfery, niż zezwalają na to niemieckie przepisy. Tak wynika z analizy opublikowanej w poniedziałek (15.4.24) przez niezależną Radę Ekspertów ds. Klimatycznych.

Jak podano, zamiast dozwolonych 133 milionów ton CO2 niemiecki sektor transportowy wyemitował do atmosfery 146 milionów ton. Oznacza to, że przekroczono dopuszczalny limit już trzeci rok z rzędu.

Eksperci rady przygotowują swoje analizy na podstawie danych Federalnego Urzędu Środowiska. Wynika z nich, że także sektor budynków przekroczył limit, choć jak podkreślili członkowie Rady, dane w tym zakresie nie są dostatecznie precyzyjne, aby wydać jednoznaczną ocenę. Tak czy inaczej, także w tym zakresie konieczne są szybkie kroki prawne, podkreślili eksperci.

Ogólny spadek emisji

Rada przekazała, że mimo niektórych niejasności, odnotowano w ubiegłym roku wyraźny spadek ogólnych emisji, sięgający 10 procent w porównaniu do roku 2022. Emisje spadły z 750 do 674 milionów ton ekwiwalentu CO2. W ekwiwalenty wlicza się także inne gazy cieplarniane, aby ułatwić porównywanie wartości.

Emisje CO2 w Niemczech spadły, ale to głównie zasługa spowolnienia gospodarki Zdjęcie: Ina Fassbender/AFP

Był to największy procentowy spadek od 1990 roku. Eksperci podkreślili jednak, że nie jest to zasługą skutecznej polityki klimatycznej, tylko słabnącej gospodarki i pogody. Już wcześniej zwracał na to uwagę Urząd ds. Środowiska, a także pochodzący z partii Zielonych minister gospodarki Robert Habeck.

– Bez ograniczenia działalności energochłonnego przemysłu i bez kolejnej łagodnej pogody, emisje w roku 2023 byłyby zdecydowanie wyższe – powiedział przewodniczący Rady Hans-Martin Henning. Gdyby nie te czynniki, zapewne nie udałoby się osiągnąć celu rocznego. Henning dodał, że w związku z globalnym ociepleniem, prawdopodobnie można będzie na stałe ograniczyć emisje związane z ogrzewaniem.

Niemcy mają cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 65 procent do 2035 roku w porównaniu z rokiem 1990. Urząd ds. Środowiska ocenia, że Niemcy są na odpowiedniej drodze, aby to osiągnąć. Do 2045 roku Niemcy chcą być neutralne klimatycznie, to znaczy nie emitować więcej gazów, niż kraj jest w stanie zmagazynować.

Rada Ekspertów ds. Klimatu to gremium naukowe, do którego zadań należy doroczna analiza i kontrola danych Federalnego Urzędu ds. Środowiska na temat emisji.

(DPA/szym)

