Obywatele Rzeszy: Motywem jest lęk i chęć przynależności do grupy

Inicjatywa pod nazwą „Der goldene Aluhut”, nawiązującą do oklejanych złotą folią kapeluszy wyznawców teorii spiskowych ze sceny Querdenker, od początku roku obserwuje aktywność podejrzanych osób w mediach społecznościowych. Giulia Silberberger, która stoi na czele inicjatywy, twierdzi, że były one zaangażowane – jednak w sposób marginalny – w plan uprowadzenia obecnego ministra zdrowia Karla Lauterbacha (SPD).

Aktywność w mediach społecznościowych

– Sieci prawicowych ekstremistów są niewiarygodnie dobrze połączone ze sobą. Zdarza się, że obserwując grupy, natrafiamy na ludzi, którzy z perspektywy czasu okazują się być prowodyrami w innym miejscu” – powiedziała Giulia Silberberger ewangelickiej agencji informacyjnej EPD.

Inicjatywa „Der goldene Aluhut" już na początku grudnia 2021 roku zwróciła uwagę policji kryminalnej na 50-osobową grupę na komunikatorze Telegram, która snuły plany porwania i przewrotu. W grupie tej – jak twierdzi ekspertka – działał między innymi obwiniany obecnie były pułkownik Bundeswehry Maximilian Eder.

Atrakcyjność narracji spiskowych

Liczba 21 000 „Obywateli Rzeszy" podana przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji jest w opinii Giulia Silberberger zaniżona, a liczba niezgłoszonych przypadków jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Ostrzegła, że w tym środowisku panuje duża gotowość do przemocy.

Jak podkreśliła, fakt, że wielu ludzi ucieka się do narracji spiskowych, jest między innymi wyrazem lęku, nadmiernych wymagań i pragnienia przynależności do jakiejś grupy. Osoby, których to dotyczy, muszą być traktowane poważnie i należy szukać z nimi rozmowy bez wywierania na nich presji. Giulia Silberberger, która sama zdołała odejść od Świadków Jehowy, radzi zwracanie się do poradni i korzystanie z profesjonalnej pomocy.

Czujność i konsekwencja

Ekspertka wezwała do kontynuowania zdecydowanych działań przeciwko gotowym do przemocy „Obywatelom Rzeszy". – Prawicowy terror istnieje. Musimy go rozpoznać, nazwać i zwalczać – ostrzegła. Aresztowania w różnych częściach Niemiec w środę pokazują, że w końcu udało się to osiągnąć.

Teraz należy pozostać czujnym i konsekwentnym. Ekspertka domaga się, by kontakty „Obywateli Rzeszy” ze służbami bezpieczeństwa i politykami zostały „wytropione i zlikwidowane”. Należy jej zdaniem ustanowić nowe procedury nadzoru urzędowego oraz konsekwentnie korzystać z istniejących możliwości prawnych.

Bundeswehra a ekstremizm

Tymczasem Związek Rezerwistów Niemieckich Sił Zbrojnych ostrzegł przed przenoszeniem podejrzeń na członków organów bezpieczeństwa i sił zbrojnych. Wśród rezerwistów i aktywnych żołnierzy Bundeswehry nie ma problemu strukturalnego ekstremizmu. „Jestem o tym przekonany” – powiedział w sobotę (10.12.2022) przewodniczący związku Patrick Sensburg gazecie „Rheinische Post”.

Obławą na "Obywateli Rzeszy" zajmie także Bundestag. Zieloni wzywają do debaty na temat aktualnego stanu rzeczy, natomiast CDU i CSU chcą wyjaśnień od komisji prawnej. Na wniosek grupy parlamentarnej CDU/CSU sprawa będzie w poniedziałek omawiana zarówno przez komisję spraw wewnętrznych, jak i komisję prawną.

(EPD,DPA/sier)

