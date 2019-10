Obrzezane kobiety. W Niemczech jest ich coraz więcej

Jak poinformowała organizacja praw kobiet "Terre des Femmes", w latach 2017-2018 liczba kobiet z okaleczonymi narządami płciowymi wzrosła w Niemczech o ponad 10 proc.

Obecnie żyje w Niemczech 65 tys. kobiet i dziewcząt, które zostały obrzezane. 15 tys. jest zagrożonych tym procederem.

Obrzezanie obemujące częściowe lub całkowite usunięcie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych służy kontroli życia seksualnego kobiet i tym samym podnosi ich szanse na wyjście za mąż. W Niemczech obrzezanie jest czynem karalnym i grozi za nie do pięciu lat więzienia.

Rosnąca świadomość

Dla Dagmary Braun z Towarzystwa Ewangelickiego "eva" temat obrzezania odgrywa w poradnictwie coraz większą rolę. Do poradni tego towarzystwa "Yasmin" zgłaszają się głównie kobiety z krajów afrykańskich. "Obrzezanie jest tematem tabu. Potrzeba dużo czasu i zaufania, by kobiety, których to dotyczy, zechciały w ogóle o tym rozmawiać" - mówi pracownica poradni.

Wiele kobiet dowiaduje się dopiero w Niemczech, że obrzezanie jest nie tylko okaleczeniem ciała, lecz także naruszeniem godności. Dlatego poradnia "Yasmin" planuje specjalny program edukacyjny. W jego ramach odbędą się wykłady poświęcone zawieraniu przymusowych małżeństw i stosowaniu przemocy w imię honoru.

(epd/jar)