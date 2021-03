Obowiązkowe testy dla podróżujących do Niemiec samolotem

Od dziś wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec jest możliwe tylko z negatywnym wynikiem obowiązkowego testu na koronowirusa. Odpowiednia zmiana przepisów dotyczących wjazdu na teren RFN weszła w życie dziś o północy. Nowelizacja obowiązuje niezależnie od sytuacji pandemicznej w kraju, z którego przylatują podróżni. Na lotnisku trzeba okazać test, nie starszy niż 48 godzin. Taki środek zapobiegawczy ma obowiązywać do 12. maja.

Jednak wciąż bez gwarancji

Obowiązek poddania się testowi miał być najpierw wprowadzony już w piątek (26.03.2021), później jednak zdecydowano się na niedzielę. Koszty testów muszą ponieść podróżni. Jeśli wynik testu będzie pozytywny, taka osoba nie będzie mogła przekroczyć wewnętrznej granicy Niemiec i musi poddać się kwarantannie zgodnie z przepisami kraju, na terenie którego się znajduje.

Negatywny wynik testu jednak nie gwarantuje automatycznego wykluczenia z kwarantanny w Niemczech. W każdym kraju związkowym niezmiennie obowiązują osobne przepisy dotyczące wjeżdżających na teren danego landu z obszarów ryzyka.

Kontrola na lotnisku Palma de Mallorca

Apel zamiast zakazu

Wyjazdy na urlop za granicą są wciąż - mimo pandemii - w zasadzie możliwe. Władze nie zdecydowały się na wprowadzenie zakazu, choć taka możliwość była w ubiegłym tygodniu przedmiotem dyskusji. Potwierdził to rzecznik rządu, mówiąc, że takie rozwiązanie na razie nie jest planowane. Rząd federalny jednak apeluje do wszystkich obywateli i obywatelek RFN, by z uwagi na stale rosnącą liczbę nowych infekcji zrezygnowali z podróży zarówno na terenie Niemiec, jak i za granicę.

Informacje o licznych rezerwacjach wielkanocnych wyjazdów na Majorkę po zniesieniu ograniczeń dotyczących podróżowania zaniepokoiły także ekspertów, którzy ostrzegali przed „powtórką z Ischgl”. Rok temu, na początku pandemii, w tym austriackim kurorcie narciarskim w Tyrolu kilka tysięcy turystów i mieszkańców zaraziło się koronawirusem.

Majorka od 14 marca nie widnieje na liście obszarów ryzyka, a więc wracających do Niemiec nie będzie obowiązywać kwarantanna. Tylko w ubiegły weekend na wyspie wylądowało 129 samolotów z Niemiec. Według informacji gazety „Mallorca Zeitung” operator miejscowego lotniska, firma Aena, spodziewa się w okresie 26 marca do 5 kwietnia w sumie 532 połączeń lotniczych z i do Niemiec. To o 51 proc mniej niż w czasie ferii wielkanocnych w 2019 roku.

(dpa, afp/jak)

