Obawy o uwięzionego reżysera Olega Sencowa. Urwał się kontakt

Poniedziałek (2.07.2018) był 50. dniem głodówki więzionego w Rosji ukraińskiego reżysera Olega Sencowa. – Oczywiście jego stan jest bardzo poważny – powiedział jego obrońca Dmitrij Dinze agencji AFP.

Sencow, więziony w kolonii karnej na północy Rosji, rozpoczął strajk głodowy 14 maja br. Domaga się uwolnienia z rosyjskich więzień 64 ukraińskich więźniów politycznych. Swój strajk rozpoczął równo na miesiąc przed startem odbywających się w Rosji mistrzostw świata w piłce nożnej.

41-letni reżyser był aresztowany w 2014 roku na anektowanym przez Rosję Krymie. Oskarżono go o planowanie zamachów terrorystycznych na półwyspie i podpalenia prorosyjskich instytucji. Sencow odrzucił zarzuty i podczas procesu poinformował, że był torturowany w trakcie śledztwa. Został skazany na 20 lat pozbawienia wolności.

Adwokat Sencowa Dmitrij Dinze na konferencji prasowej ws. uwolnienia Sencowa

Bez kontaktu ze światem

Jego adwokat powiedział agencji AFP, że od dwóch tygodni nie ma dostępu do Sencowa. – On nie ma kontaktu ze światem, nie mogę też rozmawiać z nim przez telefon – powiedział Dinze. Według niego Sencow ma problemy z nerkami i jest podłączony do kroplówki.

Także ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa nie została w ubiegłym tygodniu dopuszczona do Sencowa w więzieniu. Prezydenci Rosji i Ukrainy Władimir Putin i Petro Poroszenko rozmawiali na początku czerwca br. o możliwości wymiany więźniów między obydwoma krajami, ale taka wymiana nie doszła jeszcze do skutku.

Akcja solidarności na Majdanie, 9.06. 2018

Międzynarodowe apele

Uwięzienie Sencowa ściąga na Rosję krytykę ze strony społeczności międzynarodowej. O uwolnienie reżysera apelowali między innymi przedstawiciele Rady Europy, państw grupy G7 oraz zagraniczni artyści, w tym pisarze Stephen King i Salman Rushdie. Także rosyjscy artyści, w tym nominowany do Oskara reżyser Andriej Zwiagincew, zwrócili się do prezydenta Władimira Putina z prośbą o uwolnienie ukraińskiego reżysera.

19 czerwca br. rzecznik Kremla Dmitrij Peskow powiedział, że Sencow sam powinien napisać wniosek o ułaskawienie do prezydenta Putina. Więzień przekazał wtedy przez swojego adwokata, że nie zamierza prosić rosyjskiego prezydenta o łaskę i domaga się uwolnienia.

ap,afp / szy