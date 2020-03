Obawy o rzetelny proces w Polsce. Niemiecki sąd odrzuca wniosek o ekstradycję

Zmiany wprowadzane w wymiarze sprawiedliwosci w Polsce zaczynają utrudniać współpracę z sądami w innych krajach Unii Europejskiej. Wyższy Sąd Krajowy w Karlsruhe w Niemczech odrzucił wniosek polskiego sądu o zatrzymanie i ekstradycję na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

O sprawie informuje w swoim biuletynie Niemiecki Związek Sędziów DRB. Jak czytamy, to bezprecedensowa sytuacja, że niemiecki sąd uchylił nakaz ekstradycji w Niemczech z powodu ostatnich reform sądownictwa w Polsce.

Sąd w Karlsruhe stwierdził, że w następstwie wprowadzonych w Polsce zmian, a w szczególności z powodu ustawy sądowej, która weszła w życie w dniu 14.02.2020 r., „istnieją rzeczywiste przesłanki, że w przypadku ekstradycji podejrzana osoba byłaby narażona na realne ryzyko naruszenia jej prawa do rzetelnego procesu sądowego". Niemieccy sędziowe podkreślają dalej, że „zmiany wprowadzone w kontekście reformy dotyczącej możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w połączeniu z brakiem niezależności izb dyscyplinarnych, mogą budzić głębokie wątpliwości co do przyszłej niezależności polskiego sądownictwa”.

Sąd w Karlsruhe uznaje zatem ekstradycję, przynajmniej na razie, za niedopuszczalną. Ponadto niemiecki sąd uważa, że niezbędne są dalsze wyjaśnienia na podstawie dodatkowymi informacji od polskich organów sądowych.

"Kara za stosowanie prawa"

W biuletynie DRB czytamy dalej, że „polska ustawa, która weszła w życie 14.02.2020 r., zmieniająca w szczególności ustawę o ustroju sądów powszechnych oraz ustawę o Sądzie Najwyższym, przewiduje wyraźne zaostrzenie reżimu dyscyplinarnego wobec sędziów, prokuratorów i adwokatów, zwiększa wpływ partii rządzącej na wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i karze za stosowanie, obowiązującego także w Polsce, orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19.11.2019 r. Ustawa zabrania również sędziom kwestionowania skuteczności powoływania sędziów przez rząd, w szczególności na mocy prawa europejskiego, na przykład w ramach przeglądu właściwego powoływania sędziów”.

14 stycznia 2020 r. Komisja Europejska wystąpiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o zawieszenie działalności nowej izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce, która powstała w wyniku poprzednich reform sądownictwa. ETS rozpatrzy ten wniosek w dniu 09.03.2020 r. KE nie poinformowała jeszcze, czy będzie chciała także wszcząć postępowanie w sprawie najnowszej tak zwanej "ustawy kagańcowej” z lutego 2020 r.

DRB/ma