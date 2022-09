Oświetlone domy w święta. Z tym może być koniec

Na oświetlenia prywatnych domów w czasie świąt Bożego Narodzenia potrzebnych jest ponad 600 milionów kilowatogodzin rocznie. To tyle, ile w ciągu roku zużywa miasto liczące 400 tysięcy mieszkańców – alarmuje niemiecka organizacja ekologiczne Deutsche Umwelthilfe.

Kryzys energetyczny

Organizacja sugeruje, aby w tym roku – ze względu na kryzys energetyczny, ale i klimatyczny – zrezygnować z bożonarodzeniowego oświetlenia. To powinno być oczywistością – zarówno w miastach i gminach, jak i w domach i mieszkaniach – powiedział sieci redakcji RND dyrektor organizacji Juergen Resch. „Powinniśmy się powstrzymać w obliczu wojny w Ukrainie, niedoboru energii, ale także ze względu na ochronę klimatu” – dodał, wskazując na ogromne zużycie energii elektrycznej, jakie łączy się z bożonarodzeniowym oświetleniem.

Jedno oświetlone drzewko

Do tego doszłyby potencjalne oszczędności wynikające z rezygnacji z oświetlonych drzewek w miastach i gminach. „Może uda się to ograniczyć do jednego oświetlonego drzewka w gminie” – powiedział Resch. Świadoma rezygnacja, oszczędzanie i okazanie solidarności mogą nawet sprawić, że ten okres świąteczny będzie bardzo wyjątkowy.

W związku z kryzysem energetycznym o rezygnacji z lampek świątecznych mówi się także w innych krajach, m.in. w Austrii. Jak wynika z sondaży, wiele gospodarstw domowych planuje takie oszczędności z własnej inicjatywy ze względu ma gwałtowny wzrost kosztów energii elektrycznej.

(AFP, KNA/dom)

