Nowy szef Bundesbanku. "Stara, dobra tradycja"

Nagel, 55-letni ekonomista, pracuje w Bundesbanku od 17 lat, w tym sześć lat w zarządzie, i jest członkiem SPD.

Obecnie Nagel jest wiceprezesem Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w Bazylei. BIS jest bankiem centralnym banków centralnych. W międzyczasie, tj. od 2017 do 2020 roku, był odpowiedzialny za biznes międzynarodowy w zarządzie państwowego banku rozwoju KfW. Jeśli chodzi o politykę monetarną, Nagel był krytycznie nastawiony do skupu obligacji przez EBC w czasie, gdy był członkiem zarządu Bundesbanku odpowiedzialnym za rynki finansowe. - Można spodziewać się, że wpisuje się on w starą, dobrą tradycję Bundesbanku - mówi Carsten Brzeski, główny ekonomista ING Bank Germany.

Doświadczenie we współpracy z instytucjami

W każdym razie posiada on również doświadczenie na arenie międzynarodowej, które zdobył pracując w państwowym banku KfW. Jako prezes Bundesbanku będzie członkiem Rady Europejskiego Banku Centralnego, która podejmuje decyzje dotyczące polityki monetarnej w strefie euro. Uczestniczył on już jednak w przeszłości w jej obradach, w towarzystwie obecnego prezesa Jensa Weidmanna. Jest więc dobrze zaznajomiony z pracą w dużych instytucjach.

Nagel rozpoczął swoją karierę w Bundesbanku w 1999 roku jako szef biura prezesa landowego Banku Centralnego w Bremie, Dolnej Saksonii i Saksonii-Anhalt w Hanowerze. W 2003 r. przeniósł się do centrali Bundesbanku we Frankfurcie, a następnie pracował w pionie rynków centralnych, którego kierownictwo objął w 2008 r. - w czasie globalnego kryzysu finansowego. Dwa lata później został powołany do zarządu Bundesbanku, odpowiadając również za rynki, czyli za praktyczną realizację polityki pieniężnej.

Siedziba Bundesbanku we Frankfurcie nad Menem

- Dobra znajomość organizacji Bundesbanku jest bardzo ważna - mówi Michael Schubert, ekspert ds. polityki monetarnej w Commerzbanku. Jeśli chodzi o poglądy na politykę monetarną, Nagel w większości podążał za linią Jensa Weidmanna. Uważa się, że potrafi zawierać kompromisy. Niemniej jednak, ekonomista Friedrich Heinemann wierzy, że może on przenieść długą tradycję Bundesbanku do Rady Prezesów EBC bez ideologicznego zacietrzewienia: - Pod jego kierownictwem Bundesbank powinien pozostać wierny swojej linii utrzymania i dalszego rozwoju ram regulacyjnych uzgodnionych w Maastricht z naciskiem na stabilność cen i zdrowe finanse - powiedział agencji Reuters Heinemann, który prowadzi badania w instytucie badań na gospodarką ZEW w Mannheim.

Kompromisowy kandydat

Taka postawa prawdopodobnie uczyniła go również odpowiednim kandydatem nowej koalicji rządzącej Niemcami. - Wszystkie trzy partie koalicji są w stanie z nim dobrze żyć - uważa Michael Schubert z Commerzbanku. SPD miała prawo nominacji, ale dwaj pozostali partnerzy koalicyjni musieli się na to zgodzić. Jednak następca Weidmanna, który opowiada się za zbyt luźną polityką monetarną, prawdopodobnie nie uzyskałby poparcia, przynajmniej nie ze strony FDP.