Nowy subwariant Omikronu. „Bardziej zaraźliwy i niebezpieczny”

W tygodniu do 29 maja ogólnokrajowa siedmiodniowa zapadalność na covid nadal spadała o 37 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem. W bieżącym tygodniu nastąpiła jednak stagnacja spadku zachorowalności. Dane dotyczące wariantów koronawirusa wskazują, że w Niemczech coraz większą rolę odgrywa subwariant Omikron BA.5.

Federalny minister zdrowia Karl Lauterbach z SPD uważa, że subwariantOmikron BA.5, który obecnie szybko rozprzestrzenia się w Portugalii pomimo bardzo wysokich wskaźników szczepień w tym kraju, jest „bardziej zaraźliwy i niebezpieczny” niż wcześniejszy subwariant Omikron BA.1. Niemcy „być może będą miały podobne problemy później (...) To może być wariant, z którym będziemy musieli walczyć jesienią”, powiedział Lauterbach w dzienniku „heute-journal”, nadawanym w drugim programie niemieckiej telewizji publicznej ZDF.

Lauterbach podkreślił, że przygotowania do jesieni są „w pełnym toku”. Zamówiono między innymi szczepionki, które będą skuteczne wobec różnych odmian koronawirusa. Niemiecki minister zdrowia zapewnił, że centra szczepień będą nadal finansowane z kasy państwowej i że w walce z pandemią koronawirusa na jesieni Niemcy „z pewnością będą dysponować do 23 września nową ustawą o ochronie przed zakażeniami, co umożliwi nam niezbędne przygotowania”. Dziś (03,06.2022) w Niemczech przestaje obowiązywać dotychczasowa podstawa prawna o metodach ochronnych do zwalczania pandemii.

(dpa/afp/rtr/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>