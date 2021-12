Nowy stary minister

Hubertus Heil, lat 49, będzie robił to, co ostatnio: nadal będzie odpowiedzialny za resort pracy i spraw socjalnych. Uważa się go za pragmatyka. Troska o emerytury i płace minimalne to część jego politycznego proflu. W nowej kadencji zapowiedział, że będzie walczył o prawo do pracy zdalnej.