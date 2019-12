Nowy rozdział w historii Kościoła katolickiego w Niemczech. "Droga synodalna"

Pierwsza niedziela adwentu 2019 roku przejdzie do historii Kościoła w Niemczech jako początek tzw. drogi synodalnej.

"Zapraszamy do pójścia 'drogą synodalną' w wolności i różnorodności" - napisali we wspólnym liście przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, kard. Reinhard Marx i prezydent Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików (ZdK) prof. Thomas Sternberg. ZdK to wpływowe gremium reprezentujące niemieckich katolików świeckich i ich organizacje. Nawiązując do zachęty papieża Franciszka, by stać się "Kościołem synodalnym" obaj autorzy listu przypominają, że Kościołem są wszyscy ochrzczeni.

"Droga synodalna" ma być w ich przekonaniu "drogą nawrócenia i odnowy", która prowadzić ma do refleksji nad znaczeniem wiary w świecie współczesnym i "poszukiwania odpowiedzi na palące problemy Kościoła".

Bezpieczne miejsce

Autorzy zwracają przy tym uwagę na skandale pedofilskie, które w ostatnich latach wstrząsnęły niemieckich Kościołem. "Przesłanie Ewangelii zostało zaciemnione, a nawet w najbardziej przerażający sposób podważone" - napisali, dodając, że w konsekwencji "musimy wyciągnąć z tego wnioski i zadbać o to, by Kościół był miejscem bezpiecznym".

Zadeklarowali również, że "razem chcemy poszukiwać tego, w jaki sposób jako Kościół możemy dziś służyć człowiekowi, światu i Bogu". "Nowy sposób głoszenia wiary wymaga od nas, byśmy prowadzili rozmowę na temat tego, co przeszkadza w głoszeniu wiary" - napisali.

"Otwarta droga"

Dyskusje, które prowadzone mają być wspólnie przez duchownych i świeckich (w diecezjach, parafiach, ale i za pomocą mediów społecznościowych i specjalnego forum w internecie) obejmować mają cztery zasadnicze tematy: problematykę władzy w Kościele, kościelną moralność seksualną, obowiązek celibatu dla księży i rolę kobiet w Kościele. Jak zaznaczyli sygnatariusze listu, "jest to otwarta droga, która ma prowadzić do podejmowania uchwał i określania stanowisk, oraz przesyłania ich do odpowiednich władz kościelnych".

Kardynał Reinhard Marx i Thomas Sternberg wzywają również do tego, by obok zaangażowanych katolików w "drodze synodalnej" udział wzięły również osoby, które "mają problemy z wiarą i Kościołem, które straciły zaufanie lub są poszukujący".

Watykan ostrzega

Na przedpolu przygotowań do "drogi synodalnej" prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów, kard. Marc Ouellet ostrzegł niemieckich hierarchów przed podejmowaniem kroków, które nie są zgodne z normami Kościoła powszechnego. Zwrócił przy tym uwagę, że podejmowanie decyzji w sprawach, które nie leżą w kompetencji Kościoła partykularnego, jak rola kobiet, dotyczą całego Kościoła powszechnego. Ostatecznie zatwierdzony przez Episkopat Niemiec statut "drogi synodalnej" zawiera zapis o tym, że decyzje w najważniejszych sprawach wymagają zgody kwalifikowanej większości biskupów.

"Drodze synodalnej" poświęcony był także list papieża Franciszka do niemieckich katolików, który opublikowany został w czerwcu 2020 roku.