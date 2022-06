Nowy most nad Odrą łączy Niemcy i Polskę

Polskę i Niemcy łączy o jeden most więcej. W sobotę (25.06.2022) oddano do użytku wyremontowaną przeprawę nad Odrą łączącą Siekierki w województwie Zachodniopomorskim i miejscowość Oderaue w Brandenburgii. Most Europejski – to jego oficjalna nazwa – ma długość 860 metrów. 330 metrów przypada na stronę niemiecką, tyle samo na polską. Reszta leży na wyspie w korycie Odry.

Most Europejski to przeprawa pieszo-rowerowa. Powstał na bazie nieczynnego od dziesięcioleci mostu kolejowego. Remont pochłonął 8,5 miliona euro. Środki na ten cel przekazała Unia Europejska.

Ceremonia otwarcia mostu. Na zdjęciu pierwszy z lewej Dietmar Woidke

„Sygnał dający nadzieję”

Obecny na otwarciu mostu premier niemieckiego landu Brandenburgia Dietmar Woidke podkreślał znaczenie tej przeprawy dla ludzi w regionie granicznym.

– Zaangażowani partnerzy po obu stronach Odry mieli siłę, świadomość społeczną i wielką wytrwałość w pokonywaniu wszystkich przeciwności, aby przerzucić niemiecko-polski most ponad rzeka i granicą – mówił.

Marszałek województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz chwalił, że most to jedno z najładniejszych przejść granicznych na Odrze dla turystów pieszych i rowerowych.

Minister ds. europejskich we władzach Brandenburgii Katrin Lange mówiła z kolei, że to sygnał dający nadzieję w czasach wojny i kryzys. – Przyszłość Europy to pokojowa współpraca – zaznaczyła.

(EPD/szym)

