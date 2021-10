Polityka

Nowy Bundestag i wiara. Czołowi politycy nie przyszli na nabożeństwo

W nowym i najliczniejszym do tej pory Bundestagu zasiada mniej posłów i posłanek, którzy są aktywnymi członkami Kościoła niż miało to miejsce dotychczas. Co to oznacza dla Kościołów?