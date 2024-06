Nowe sankcje wobec Rosji. Krytyka pod adresem Niemiec

Ministrowie spraw zagranicznych UE formalnie przyjęli nowe sankcje wobec Rosji. W ten sposób Europejczycy zademonstrowali swoją „jedność wobec Moskwy”, jak oświadczył Joseph Borell wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych w Luksemburgu. Jednak kraje bałtyckie skrytykowały Niemcy, które od tygodni zwlekały z nowymi sankcjami. Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis skrytykował, że sankcje są „niestety słabsze” niż planowano. Jego estoński odpowiednik Margus Tsahkna powiedział, że „coraz trudniej jest w Unii Europejskiej znaleźć konsensus w sprawie nowych sankcji”.

Do tej pory spowodowane było to głównie Węgrami, które są blisko związane z Rosją. Jednak teraz to niemiecki rząd uniemożliwił wprowadzenie surowszych zasad dotyczących obchodzenia sankcji przez kraje trzecie. Komisja Europejska chciała pociągnąć do odpowiedzialności europejskie przedsiębiorstwa, gdyby zakazane towary trafiały do Rosji za pośrednictwem ich spółek zależnych, na przykład w Kazachstanie.

Ograniczenia transakcji bankowych

Berlin argumentował, że środki te były bardziej szkodliwe dla Niemiec jako największego kraju eksportowego UE niż dla Rosji. Firmy powinny teraz podejmować „najlepsze możliwe wysiłki” przeciwko naruszeniom sankcji.

Wraz z 14. pakietem sankcji od początku rosyjskiej wojny agresji w lutym 2022 roku, UE po raz pierwszy ogranicza handel rosyjskim skroplonym gazem ziemnym (LNG) przez Europę. Nie przewiduje się jednak zakazu importu, czego domaga się Parlament Europejski. Zamiast tego zakazany zostanie przeładunek rosyjskiego LNG w europejskich portach. W przyszłości zakazane mają być inwestycje UE w projekty związane ze skroplonym gazem ziemnym w Rosji. Istnieją również ograniczenia dotyczące transakcji bankowych. Korzystanie z rosyjskiego systemu transakcji finansowych SPFS jest zabronione dla firm z UE spoza Rosji. Ponadto UE umieściła na liście sankcji kolejne 116 osób odpowiedzialnych za wojnę agresji przeciwko Ukrainie. Będą one podlegać zakazom wjazdu.

