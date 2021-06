Nowe prawo: Osoba skazana za rasizm nie może zostać niemieckim obywatelem

W przyszłości każdy wyrok za przestępstwo motywowane antysemityzmem lub rasizmem powinien wykluczać naturalizację –podała w piątek (18.06.) gazeta „Bild”. Pod uwagę brane byłyby również wyroki za tzw. drobne przestępstwa.

– To zaostrzenie prawa o obywatelstwie jest ważne, aby zapobiec naturalizacji antysemitów lub rasistów w przyszłości – powiedział gazecie ekspert CDU ds. wewnętrznych Mathias Middelberg. Dodał, że koalicja wyciąga w ten sposób konsekwencje z „niedopuszczalnych antysemickich zamieszek", do których doszło w maju. – Jeśli istnienie państwa Izrael jest niemiecką racją stanu, to w każdym razie musi to znaleźć wyraz w prawie naturalizacyjnym – uważa polityk.

W maju doszło w Niemczech do serii antysemickich ataków na tle niedawnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ponadto na wiecach wykrzykiwano antysemickie hasła i podpalano izraelskie flagi.

Zaostrzenie walki z antysemityzmem

Walka z antysemityzmem była tematem obrad ministrów spraw wewnętrznych rządu federalnego i rządów krajów związkowych. Postanowili podjąć bardziej zdecydowane kroki w tej dziedzinie. – Surowo zaostrzymy kary za przestępstwa antysemickie – powiedział w piątek Thomas Strobl (CDU), szef resortu w Badenii-Wirtembergii, na zakończenie konferencji ministrów spraw wewnętrznych odbywającej się w miejscowości Rust.

– Żydzi muszą mieć możliwość bezpiecznego życia w Niemczech – oświadczył federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU).

Decyzją ministrów w całym kraju mają zostać opracowane jednolite wytyczne i normy dotyczące antyizraelskich demonstracji w pobliżu synagog i innych instytucji żydowskich. Zgodnie z uchwałą, może to również prowadzić do zakazu zgromadzenia.

Strobl, który jest również przewodniczącym konferencji ministrów spraw wewnętrznych, powiedział, że nie będzie tolerowany żaden antysemityzm, który „przetacza się przez ulice pod pozorem wolności słowa i zgromadzeń".

Ponadto w przyszłości przestępstwa antysemickie mają być dokładniej rejestrowane w statystykach policyjnych. Do tej pory takie akty są automatycznie przypisywane prawicowemu ekstremizmowi, jeśli przyczyna nie jest jasna. – Prawicowy ekstremizm i prawicowy terroryzm są największym zagrożeniem – powiedział Seehofer w Rust. Istnieje jednak również antysemityzm ze strony islamistów. Musi to być „jeszcze dokładniej" zakotwiczone w prawie.

(afp/sier)