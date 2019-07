Nowa niemiecka inicjatywa na pomoc uciekinierom

„Musimy posuwać się do przodu razem z tymi państwami członkowskimi, które są gotowe do przyjmowania uchodźców – wszyscy pozostali są zaproszeni do uczestnictwa“, powiedział Heiko Maas w rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Niemcy za przyjęciem rozwiązań

Niemcy są gotowe do „istotnego wkładu” w tę inicjatywę i gwarantują przyjmowanie „stałego kontyngentu uratowanych”. Celem niemieckiej inicjatywy jest „sojusz na rzecz wiążącego mechanizmu podziału” uratowanych uchodźców.

Zdaniem Maasa, kilkudniowe tułaczki prywatnych statków ratowniczych w poszukiwaniu bezpiecznego portu powinny przejść do historii. Porozumienie dotyczące akcji ratowniczych na Morzu Śródziemnych nie może „polec z powodu kłótni o rozdział uratowanych”. Maas chce, by ta „blokada” wreszcie się zakończyła.

Heiko Maas: nowa inicjatywa z Berlina

Targi o ludzkie życie

„Rozwiązaniem sytuacji nie mogą być niegodne targi o ludzkie życie dotyczące każdej łodzi. Ani ratownicy, a ani uratowani nie mogą czekać na to, by ostatni kraj UE zadeklarował swoją gotowość przyjęcia uratowanych”, podkreślił minister. Oczekuje, że partnerzy UE „w nadchodzącym tygodniu zrobią w tej sprawie zdecydowany krok naprzód”.

W czwartek mają na ten temat obradować w Helsinkach ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer zapowiedział, że opowie się „zdecydowanie za humanitarnym i praktycznym rozwiązaniem aktualnych wyzwań, które stwarza migracja przez Morze Śródziemne”.

Ryzykowna droga morska

Ratowanie uchodóców przedostających się tą drogą do Europy od miesięcy budzą kontrowersje. W minionych tygodniach władze Włoch i Malty wielokrotnie odmawiały statkom organizacji pomocowych z migrantami na pokładzie wejścia do swoich portów.

Liczni uchodźcy toną podczas przeprawy łodziami, które nie są przystosowane do morskich podróży. Najczęściej zdarza się to w drodze z Libii do Europy. Komisariat ds. Uchodźców ONZ mówi o „najbardziej śmiercionośnym morskim szlaku świata”.

Z danych Organizacji ds. Migracji (IOM), od początku roku podczas przeprawy przez Morze Śródziemne zginęło 682 migrantów, z czego 426 na drodze z Libii do Europy. Jedna z łodzi płynących z Libii z ponad 80 osobami na pokładzie zatonęła w zeszłym tygodniu u wybrzeży Tunezji. Tunezyjski Czerwony Półksiężyc poinformował, że liczba ofiar wzrosła do 72.

