Nowa minister obrony Niemiec chce dać Bundeswerze więcej pieniędzy. SPD zgłasza sprzeciw

„Złożyliśmy jasną obietnicę w sprawie celu, jakim jest (podniesienie wydatków na wojsko) do 2 proc. PKB. Oczywiście do 2 proc. nie dojdziemy z dnia na dzień. Równie oczywiste jest jednak to, że powinniśmy rzeczywiście iść w tym kierunku” – powiedziała minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” („FAS").

Szefowa CDU zapowiedziała, że takie stanowisko będzie prezentować w rządzie i w komisji koalicyjnej CDU/CSU-SPD. Kramp-Karrenbauer zastąpiła na stanowisku szefa resortu obrony Ursulę von der Leyen, która w ubiegły wtorek (16.07.) została wybrana na przewodniczącą Komisji Europejskiej.

„Im silniejsza Europa, tym silniejsze NATO”

Szefowa CDU zaznaczyła, że zawsze była przeciwniczką przewidzianego na najbliższe lata obniżenia wydatków na obronę. Podczas debaty na jesieni o ostatecznym kształcie budżetu na wojsko, Kramp-Karrenbauer zamierza zabiegać o korektę planów.

W wywiadzie dla „FAS" podkreśliła, że NATO pozostaje fundamentem europejskiej architektury bezpieczeństwa. Jej zdaniem relacje ze Stanami Zjednoczonymi są – niezależnie od różnicy zdań z obecną administracją – „niezachwiane”. Należy rozmawiać z USA o „uczciwym podziale kosztów”. Celem niemieckiego rządu jest wzmocnienie europejskiego filaru obrony. „Pomysł, że europejska inicjatywa może zastąpić NATO, jest nierealistyczny i nie wchodzi w rachubę” – podkreśliła. „Im silniejsza Europa, tym silniejsze NATO” – dodała Kramp-Karrenbauer.

SPD: nie będziemy się zbroić

Zapowiedź szefowej CDU spotkała się z błyskawiczną ripostą socjaldemokratów. Sekretarz generalny SPD Lars Klingbeil wyraził zdziwienie z powodu otwarcia przez szefową resortu obrony nowej dyskusji o budżecie na Bundeswehrę. „Nie będziemy się zbroić według widzimisię amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa” – powiedział Klingbeil w wywiadzie dla poniedziałkowych wydań dzienników z grupy medialnej Funke. „Z nami to nie przejdzie, zapowiadaliśmy to już dziesiątki razy” – dodał sekretarz generalny SPD.

Projekt budżetu na rok 2020 przewiduje wzrost nakładów na Bundeswehrę o 1,7 mld euro - do 44,9 mld euro. Zgodnie ze średnioterminowym planem finansowym ministerstwa finansów, od 2021 wydatki na obronność mają zostać ograniczone. Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała, że do 2024 roku budżet na wojsko wzrośnie do 1,5 proc. PKB.

Na szczycie NATO w 2014 roku w Newport ustalono, że w ciągu dziesięciu lat wszystkie kraje Sojuszu zwiększą wydatki na obronność do 2 proc. PKB. Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie krytykował Berlin za niewystarczające zaangażowanie w finansowanie polityki obronnej.

