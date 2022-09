Nosferatu. Jadowity pająk dotarł do Niemiec

W Niemczech coraz częściej odnotowuje się obecność niebezpiecznego gatunku pająka Zoropsis spinimana, potocznie zwanego Nosferatu.

Zwykle występuje on w basenie Morza Śródziemnego i Afryce Północnej. Tam żyje przeważnie w lasach, w dzień chowa się pod kamieniami i korą drzew, a w nocy wychodzi na polowanie. Ale pająki przystosowały się też do życia z ludźmi. Można je więc spotkać na budynkach oraz w ich wnętrzu. Mogą one dobrze przetrwać w ciepłych piwnicach i garażach.

Wzdłuż Renu i na północy Niemiec

Już 20 lat temu zauważono pierwsze osobniki Nosferatu w Szwajcarii i Austrii. W Niemczech ten jadowity pająk został po raz pierwszy zauważony w 2005 roku we Fryburgu na południu Niemiec – informuje NABU, niemiecka organizacja zajmująca się ochroną przyrody. Teraz występuje również w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bremie czy Berlinie. „Gatunek ten wydaje się zadomawiać na północ od Alp, ale jak dotąd tylko w pobliżu ludzi” – powiedział stacji telewizyjnej NTV Roland Muehlethaler z NABU.

Z dotychczasowych obserwacji Towarzystwa Arachnologii wynika, że wyraźne nagromadzenie pająka występuje wzdłuż zachodniej części Renu. Stąd gatunek ten wydaje się rozprzestrzeniać dalej na północ. Umożliwiają to ciepłe lata i łagodne zimy.

Do Niemiec pająk mógł dotrzeć w bagażach wczasowiczów, w samochodach lub w transporcie towarowym. Obserwując występowanie gatunku, eksperci zakładają, że teraz rozprzestrzenia się on poprzez ruch drogowy.

Niebezpieczny dla ludzi?

W domu pająki Nosferatu można najczęściej znaleźć w piwnicach, garażach, ale i w mieszkaniach na górnych piętrach. Nie poluje on za pomocą pajęczyn, ale może je tworzyć. Używa ich do owijania swoich jaj w kokon. Ofiary zabija jadowitym ukąszeniem.

Nosferatu ma charakterystyczne brązowo-żółte ciało. Na przedniej części grzbietu przy odrobinie wyobraźni można rozpoznać dwie czarne plamy – to od nich wzięło się skojarzenie z wampirem i nazwa pająka. Osiąga on nawet osiem centymetrów długości.

Mimo, że Nosferatu zaliczany jest do grona pająków jadowitych, to ewentualne ukąszenie nie zagraża życiu człowieka. Zwierzę to gryzie tylko wtedy, gdy jest podrażnione, a ukąszenie jest porównywane do użądlenia osy lub pszczoły.

