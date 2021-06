Nord Stream 2: Ukraina gotowa do rozmów o rekompensacie

„Jeśli zaproponuje się nam rozmowy o rekompensatach, przyjrzymy się temu” – powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w rozmowie z „Welt” (Online w niedzielę). „Niekoniecznie jednak zgodzimy się na to, co zostanie zaproponowane” – wyjaśnił. Niemcy prowadzą obecnie rozmowy z USA na temat przyszłości projektu.

Ukraina obawia się, że po ukończeniu Nord Stream 2, środki od Rosji w wysokości miliardów euro za tranzyt gazu mogą zostać znacząco obcięte. Chronicznie cierpiący na niedobór pieniędzy kraj jest zdany na te dochody i dlatego jest jednym z krytyków całego projektu.

Nord Stream 2 a bezpieczeństwo Ukrainy

Kułeba podkreślił, że odniósł wrażenie, iż „determinacja USA do wypłacenia Ukrainie rekompensaty, jeśli Nord Stream 2 zostanie ukończony, w ostatnim czasie znacznie wzrosła. Jak zaznaczył, „Dla Ukrainy Nord Stream 2 jest przede wszystkim zagrożeniem bezpieczeństwa. „Dlatego właśnie mówimy, że rurociąg powinien zostać wykorzystany jako dźwignia zachęcająca Rosję do odegrania bardziej konstruktywnej roli w procesie pokojowym na wschodzie Ukrainy." Konflikt ten trwa tam od 2014 roku.

Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena porzuciła niedawno częściowo swój wieloletni sprzeciw wobec rurociągu i powstrzymała się od nałożenia sankcji na spółkę operacyjną – również ze względu na stosunki z Niemcami. Następnie delegacja niemieckiego rządu udała się do Waszyngtonu w celu omówienia dalszych działań. Niemcy chcą, by Rosja utrzymała umowę tranzytową z Ukrainą na czas nieokreślony. Kończy się ona w 2024 roku. Moskwa musiałaby się jednak na to zgodzić.

Szczyt G7, w Kornwalii

Merkel: rozmowowy z USA na dobrej drodze

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w sobotę (13.6.2021) po spotkaniu z Joe Bidenem na szczycie G7, że jest zgodna z prezydentem USA co do tego, że to „egzystencjalne i niezbędne", aby Ukraina mogła nadal uczestniczyć w tranzycie gazu z Rosji do Europy. Zaznaczyła, że rozmowy z USA na temat Nord Stream 2 są na dobrej drodze.

Nord Stream 2 ma dostarczać 55 mld metrów sześciennych gazu z Rosji przez Morze Bałtyckie do Niemiec. Krytycy rurociągu, w tym niektóre państwa członkowskie UE i USA, ostrzegają, że gazociąg może doprowadzić do zbytniego uzależnienia od rosyjskiego gazu. Domagają się oni, by przynajmniej napełnienie niemal gotowego już rurociągu uzależnić od polityki Rosji.

(DPA/gwo)

