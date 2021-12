Nord Stream 2. Austria za uruchomieniem gazociągu

Kanclerz Austrii Karl Nehammer opowiedział się za uruchomieniem kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2, umożliwiającego bezpośredni transport gazu z Rosji do Niemiec z pominięciem krajów tranzytowych.

„Oczekuję, że Nord Stream 2 zgodnie z planem wkrótce będzie mógł zostać uruchomiony” - powiedział w rozmowie z niemiecką gazetą „Welt”. Austriacki kanclerz dodał, że tak długo jak kraje Unii Europejskiej potrzebują ropy i gazu, ważne jest zapewnienie dostaw energii z wielu źródeł i dysponowanie odpowiednimi rurociągami.

„Dotyczy to oczywiście także Austrii. Nord Stream 2 to ważny projekt, który daje Unii Europejskiej zabezpieczenie w kwestii dostaw energii”. Austriacki polityk z rezerwą odniósł się do żądań ze strony USA, aby wykorzystać gazociąg jako środek nacisku na Moskwę w kryzysie ukraińskim. „W ten sposób Unia Europejska sama by sobie zaszkodziła” - ocenił.

Gazociąg czeka na pozwolenie

Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock powiedziała w niedzielę w telewizji ZDF, że obecnie nie można wydać zgody na uruchomienie gazociągu, bo nie spełnia on wymogów europejskiego prawa energetycznego, a poza tym pojawiają się kwestie dotyczące bezpieczeństwa.

Budowa Nord Stream 2, biegnącego po dnie Bałtyku została zakończona kilka tygodni temu, ale Federalna Agencja ds. Sieci wstrzymała wydanie ostatecznego pozwolenia. Niemiecka agencja ma czas do początku stycznia, aby podjąć decyzję w sprawie pozwolenia na eksploatację rur, które mają transportować z Rosji do Niemiec do 55 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

Nowa szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock jeszcze podczas kampanii wyborczej ostro sprzeciwiała się Nord Stream 2. Socjaldemokratyczny kanclerz Olaf Scholz nie zajął jeszcze jednoznacznego stanowiska w sprawie kontrowersyjnego gazociągu.

(DPA,szym)