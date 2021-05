Niezwykły eksperyment. Pobieranie tlenu przez jelito

Badania japońskich naukowców wykazały, że w nagłych przypadkach ssaki mogą pobierać tlen przez jelito. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie fachowym „Med.” przez naukowców z Tokijskiego Uniwersytetu Medycznego i Stomatologicznego (Tokyo Medical and Dental University). Zdaniem japońskich badaczy dzięki temu w przypadku niedoboru respiratorów, jak to ma miejsce obecnie w niektórych krajach z powodu pandemii, pacjenci mogliby ewentualnie otrzymywać tlen drogą doodbytniczą.

Od dawna wiadomo już, że niektóre ryby z rodziny piskorzowatych, takie jak sumy, ale także ogórki morskie i pająki sieciowe mogą oddychać przy pomocy odbytu. Japońscy naukowcy wokół Ryo Okabe do badania wykorzystali w specjalnych warunkach również myszy, szczury i świnie. Najpierw ograniczyli testowanym zwierzętom dopływ tlenu, a następnie wprowadzili go do jelita w postaci gazowej. Aby pobudzić krążenie krwi i poprawić pobór tlenu, wcześniej wywołali stan zapalny w błonie śluzowej jelita. Ponieważ taka procedura byłaby trudna do przeprowadzenia u ludzi, dlatego w kolejnym drugim eksperymencie u testowanych zwierząt tlen wprowadzono za pomocą płynnej substancji chemicznej perflunafenu.

Obiecująca terapia

Dzięki wprowadzeniu tlenu doodbytniczo w obu przypadkach stan zwierząt ustabilizował się i mogły przetrwać dłużej. Według zapewnień naukowców, nie miało to negatywnego wpływu na bakterie jelitowe.

Japońscy naukowcy mają teraz nadzieję, że uda im się przetestować tę metodę w badaniach klinicznych na ludziach. „U pacjentów z niewydolnością oddechową można tą metodą wspomagać dotlenienie, aby zmniejszyć negatywne skutki pozbawienia tlenu, przy jednoczesnym leczeniu choroby głównej” - wyjaśnia współautor pracy, Takanori Takebe.

„Jest to niezwykły pomysł i ci, którzy usłyszą o tym po raz pierwszy, będą zdumieni” - napisał Caleb Kelly z Yale School of Medicine w komentarzu do badań japońskich naukowców. Ale jest to „obiecująca terapia”, która może odegrać dużą rolę w przypadku niedoboru respiratorów, tak jak obecnie podczas pandemii.

(AFP/jar)

