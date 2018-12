Niepokojący trend. Zagraniczni fachowcy opuszczają Niemcy

W ubiegłym roku do Niemiec przybyło około 1,4 mln imigrantów. Prawie połowa z nich zdecydowała się już na powrót do kraju lub dalszą migrację. Wśród tych, którzy zdecydowali się na wyjazd z Niemiec znajduje się wielu dobrze wykształconych fachowców, bardzo przydatnych na niemieckim rynku pracy. Wynika to z opracowania przedstawionego przez Instytut Gospodarki Niemieckiej (IW) w Kolonii. Dodatnie saldo migracji, czyli różnica między napływem i odpływem liczby migrantów, w 2016 roku wyniosło w Niemczech około 680 tys. osób. Prawie 2/3 tych z nich pochodziło z krajów Unii Europejskiej.

Niepokojący trend

Autorzy wspomnianego wyżej opracowania zwracają uwagę na wzrost liczby imigrantów, którzy decyduję się na opuszczenie Niemiec w ciągu trzech pierwszych lat pobytu. Jeśli ten trend się utrzyma, to należy liczyć się ze stałym odpływem sporej części przybyszów w ciągu najbliższych lat, ze wszystkimi negatywnymi skutkami takiej ich decyzji dla niemieckiego rynku pracy i systemu świadczeń społecznych.

Fachowcy z zagranicy są bardzo przydatni w rzemiośle i usługach

Najważniejszymi czynnikami, decydującymi o wyjeździe z Niemiec części imigrantów są ich zadowolenie, lub jego brak, z warunków życia w Republice Federalnej, ich stopień zintegrowania się w społeczeństwie niemieckim oraz sytuacja rodzinna. Imigranci mający dwoje lub więcej dzieci o wiele rzadziej decydują się na opuszczenie Niemiec. Dotyczy to także imigrantów, którzy czują się w nich dobrze i uważają Niemcy za swoją nową ojczyznę.

Konieczna jest lepsza integracja

Za imigrantów uważa się wszystkich przybyszów z zagranicy, niezależnie od tego jak długo zamierzają pozostać w Niemczech i z jakiego powodu do nich przyjechali. W praktyce oznacza to, że imigrantem jest zarówno student przybyły do Republiki Federalnej z Paryża w ramach programu Erasmus, jak i specjalista komputerowy z New Delhi szukający w Niemczech lepiej płatnej pracy. Większość imigrantów w Niemczech pochodzi z państw Unii Europejskiej. Na następnych miejscach znajdują się przybysze z krajów Azji i Afryki.

"W przyszłości napływ fachowców z zagranicy do Niemiec będzie miał coraz większe znaczenie dla złagodzenia niekorzystnych skutków zmian demograficznych na rynku pracy i utrzymania wysokiego poziomu świadczeń społecznych", twierdzi Wido Geis-Thöne z Instytutu Gospodarki Niemieckiej, który jest głownym autorem cytowanego opracowania. "Jeśli chcemy ich uniknąć, to musimy zadbać o stworzenie imigrantom możliwie najlepszych warunków pracy i pobytu, przy czym ważną rolę w tym zakresie pełnią lepsze programy integracyjne", podkreślił ekspert z IW.

DW, epd, afp, kna / pa