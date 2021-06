Niepokojące dane: wzrost przypadków depresji u dzieci i młodzieży

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba przypadków depresji u dzieci i młodzieży w Niemczech prawie się podwoiła. Odnotowano wyraźny wzrost także w przypadku innych chorób psychicznych, a pandemiczny rok 2020 jeszcze bardziej wzmocnił ten trend – wynika z analizy danych osób ubezpieczonych w kasie chorych KKH. O analizie danych informował magazyn telewizji ARD „Mittagsmagazin”.

Przeanalizowano dane 209.332 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

Nie tylko depresja

Według analizy w roku 2019 spośród ubezpieczonych w KKH dzieci i młodzieży około 25.000 (12 procent) było leczonych z powodu chorób psychicznych. Jeśli odnieść tę liczbę do wszystkich dzieci i nastolatków w Niemczech, byłoby to ok. 1,3 mln.

W latach 2009-2019 najbardziej wzrosła liczba przypadków depresji (wzrost o 97 procent). W tym okresie znacząco wzrosły także zaburzenia adaptacyjne (+72 proc.), zespołu wypalenia (+54,7 proc.), zaburzenia lękowe (+45 proc.) i zaburzenia odżywiania (+13 proc.).

Jednocześnie w żadnym innym kraju związkowym Niemiec nie było w 2019 roku tylu nieletnich cierpiących na choroby psychiczne, co w Berlinie. Prawie 14 proc. dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat było poddanych leczeniu ze wzglądu na zaburzenia psychiczne.

Wzrost w pandemii

Jak informuje KHK, w pandemicznym roku 2020 liczba dzieci i nastolatków leczonych z powodu zaburzeń odżywiania wzrosła o ok. 60 proc. Także inne schorzenia psychiczne, takie jak depresja czy syndrom wypalenia, odnotowały wzrost o 30 procent.

Dostępne do tej pory dane z 2020 roku dotyczące całych Niemiec wskazują na wzrost o ponad 20 procent wszystkich chorób psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

