Niemieckie Patrioty dla Polski. Jest „zasadnicze” porozumienie

Niemieckie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że między Polską a Niemcami doszło do porozumienia w sprawie stacjonowania niemieckich systemów obrony przeciwrakietowej Patriot w Polsce.

– Wczoraj wieczorem minister Lambrecht i jej polski kolega (Mariusz Błaszczak) odbyli dobrą rozmowę na temat niemieckiej oferty stacjonowania systemów Patriot w Polsce i osiągnęli zasadnicze porozumienie – poinformował redakcję DW jeden z rzeczników Ministerstwa Obrony Niemiec.

Czas na szczegóły

Oba resorty mają zająć się teraz omawianiem szczegółów technicznych, w tym możliwego miejsca stacjonowania Patriotów, niezbędnej infrastruktury, jak też integracji ze strukturami komunikacji i dowodzenia.

– Planowane jest natychmiastowe wysłanie do Polski zespołu rozpoznawczego. Szczegóły relokacji takie jak liczebność oddziałów, terminy, lokalizacje itp. będą mogły być podane do wiadomości dopiero po ich zaplanowaniu – informuje DW rzecznik niemieckiego ministerstwa.

Minister obrony Niemiec Christina Lambrecht zaoferowała Polsce systemy Patriot po uderzeniu rakietowym w Przewodowie przy granicy z Ukrainą, w wyniku którego zginęło dwóch mężczyzn.

„Polska jest szczególnie narażona – to stało się jasne wraz z tragicznym uderzeniem rakiety z dwiema ofiarami śmiertelnymi. Dla mnie ważne było i jest wspieranie Polski jako dobrego sąsiada i bliskiego sojusznika w tych trudnych czasach. Stąd ta oferta: patrolowanie przestrzeni powietrznej i obrona przeciwlotnicza za pomocą Eurofighterów i Patriotów” – mówiła w końcu listopada minister Lambrecht w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Zmienne stanowisko Polski

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak początkowo „z satysfakcją” przyjął propozycję rozmieszczenia Patriotów. Niedługo później premier Mateusz Morawiecki przyznał jednak, że lepiej by było, gdyby niemieckie systemy obrony przeciwrakietowej umieszczono na terytorium zachodniej Ukrainy. Na to jednak nie zgodził się Berlin, argumentując, że system Patriot jest częścią obrony powietrznej NATO, co oznacza, że jest on przeznaczony do rozmieszczenia na terytorium Sojuszu.

Wczoraj wieczorem minister Błaszczak poinformował na Twitterze o przyjęciu niemieckiej propozycji. „Po rozmowie z niemieckim MON, z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia Ukrainy. Rozmieszczenie Patriotów na zachodniej Ukrainie zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców” – czytamy we wpisie.