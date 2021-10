Niemieckie MSW o patrolach neonazistów: „Nie ma miejsca na samosąd”

Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych potępiło patrole prawicowych ekstremistów w Brandenburgii na granicy z Polską. – Stanowisko jest bardzo jasne: państwo posiada monopol władzy – powiedział w Berlinie rzecznik ministerstwa. – W naszym państwie prawa nie ma miejsca na samosąd i przywłaszczanie sobie prywatnie funkcji publicznych. Ochrona granic jest wyłącznym zadaniem państwa – podkreślił rzecznik, dodając, że policja na miejscu panuje nad sytuacją.

Byli uzbrojeni

Brandenburska policja przeprowadziła akcję przeciwko neonazistom, którzy w niedzielę wieczorem, 24 października, zebrali się na „marsz graniczny”, aby wspólnie podjąć działania przeciwko migrantom. Funkcjonariusze namierzyli około 50 podejrzanych, którzy – według informacji policji – najwyraźniej poszli za wezwaniem skrajnie prawicowej partii III Droga (III. Weg). Policja zarekwirowała gaz pieprzowy, bagnet, maczetę i pałki. Przeciwko właścicielom tych przedmiotów wszczęto postępowanie karne, m.in. za używanie symboli antykonstytucyjnych organizacji.

Szlakiem białoruskim do Niemiec

Od tygodni przez Białoruś i Polskę dociera do Niemiec coraz więcej migrantów z Iraku, Syrii i innych krajów. Od początku roku policja federalna zarejestrowała 6657 nielegalnych wjazdów do Niemiec szlakiem białoruskim. Według najnowszych danych tylko od końca września do Niemiec przyjechało nielegalnie 4246 osób.

(DPA, AFP/dom)