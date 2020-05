Niemieckie media: Zagrożenie jeszcze nie minęło

„Pforzheimer Zeitung” stwierdza, że „premier Turyngii Bodo Ramelow właściwie ma rację, bo liczba infekcji koronawirusem w jego landzie jest niewielka”. Dziennik ocenia, że decyzja lewicowego Ramelowa, aby przenieść odpowiedzialność na obywateli i regiony i tym samym odejść od ograniczeń narzuconych „z góry”, jest głęboko liberalna. Dodaje jednak, że jest to jednocześnie „wysoce ryzykowne, by za kilka dniznieść ograniczenia dotyczące kontaktu, zachowania odległości i obowiązek noszenia maseczek”. Według gazety z Pforzheim takie decyzje prowadzą do tego, że powstaje wrażenie, jakoby udało się pokonać wirusa, a to mylny wniosek. „Dlatego jest zrozumiałe, że inne landy w znoszeniu ograniczeń są bardziej powściągliwe. Będą one obserwować rozwój zdarzeń w Turyngii”. Według dziennika, obywatele dobrze wiedzą, że „wskazane jest, by niezależnie od państwowych wytycznych, wciąż zachowywać odległość i chronić siebie i innych”.

„Der neue Tag” pisze, że „więcej wolności, którą polityka słusznie zwróciła obywatelom, idzie w parze z większą odpowiedzialnością dla każdego”. Dziennik zauważa, że w wielu miejscach „własne ego jest zbyt duże dla owej luzackiej polityki” i stwierdza, że „brak rozsądku przejął już w zbyt wielu głowach prowadzenie”. Według „Der neue Tag” koniec da się przewidzieć: „taka skala ignorancji i leseferyzmu prowadzi prosto do kompletnego zamknięcia na podobieństwo włoskie lub hiszpańskie”. Dziennik pointuje, że „z powodu pięciotygodniowego ograniczenia poruszania się śmiertelność spowodowana Sars-CoV-2 nie straciła na znaczeniu”.

Niemieckie dzienniki komentują plany premiera Turyngii Bodo Ramelowa dotyczące zniesienia ogólnych restrykcji i zaznaczają, że zagrożenie jeszcze nie minąło, a takie wrażenie może powstać u wielu Niemców

„Heilbronner Stimme” zaznacza, że „niebezpieczeństwo nie jest jeszcze pokonane” i wskazuje na najnowsze dane dotyczące miejsc z największą liczbą infekcji. „Jak szybko wykres może pójść w górę pokazują najnowsze ogniska infekcji w gastronomii i kościele”. Dziennik wyraża nadzieję, że „Bodo Ramelow równie szybko jak teraz zareaguje, jeśli liczby zaczną wzrastać”. Jak podkreśla gazeta, jedno musi być jasne: „zanim dostępna będzie szczepionka, druga fala może mieć katastrofalne skutki”.

Zdaniem „Allgemeine Zeitung” nie każdy ponowny wzrost infekcji koronawirusem, jaki miał chociażby miejsce w weekend we Frankfurcie lub Leer przemawia przeciwko kontynuacji luzowania ograniczeń. „Ale porzucenie koncepcji stopniowego znoszenia ograniczeń, jak planuje Ramelow, podkopuje z pewnością w całych Niemczech zrozumienie obywateli dla wciąż obowiązujących środków zapobiegawczych”. Dziennik twierdzi, że „wiele przemawia za tym, by mniej dotknięte landy wschodnie tym razem wysunęły się na przód - ale proszę nie w ten sposób!”.

„Mitteldeutsche Zeitung” ocenia, że podjęta przez Ramelowa próba jest niewłaściwa. „Jedną rzeczą jest przywrócenie, jak dalece jest to tylko możliwe, codzienności, poprzez powrót działalności przedszkoli i szkół. Ale poprzez to powstaje wrażenie, że zagrożenie minęło”. Według gazety z Halle należy obawiać się tego, że ludzie dokładnie tak to zrozumieją i „nie usłyszą drugiej części przesłania, czyli wezwania Ramelowa do własnej odpowiedzialności za zachowanie umiaru”. Dziennik podkreśla, że „jeżeli zagrożone jest życie innych, apele do rozsądku nie wystarczą”.

