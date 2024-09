Niemieckie media: Sikorski kwestionuje zasadę NATO

Media w Niemczech odnotowują wypowiedź szefa polskiej dyplomacji o „obowiązku” zestrzeliwania rosyjskich rakiet. Oceniają, że to sugestia ingerencji w wojnę.

„Rosyjskie rakiety atakujące Ukrainę w pobliżu jej zachodniej granicy kilka razy naruszały w przeszłości także polską przestrzeń powietrzną. Polski minister spraw zagranicznych nie chce dłużej akceptować takiego stanu rzeczy – i podsuwa temat wtrącenia się w wojnę w sąsiednim kraju” – pisze we wtorek (3.9.2024) w internetowym wydaniu niemiecki tygodnik „Der Spiegel”. Interpretuje w ten sposób wypowiedź Radosława Sikorskiego dla dziennika „Financial Times”, że „obowiązkiem” Polski i innych krajów sąsiedzkich jest zestrzeliwanie rosyjskich rakiet, zanim dotrą one do ich przestrzeni powietrznej.

Według „Spiegla” polski polityk „pośrednio wzywa do zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad ukraińską przestrzenią powietrzną – a tym samym de facto ingerowania w wojnę”. „Do tej pory kraje NATO, które wspierają Ukrainę, uznawały to za niedopuszczalne” – pisze tygodnik.

Krytyka z NATO

Również niemiecka agencja prasowa DPA pisze, że wypowiedź Sikorskiemu jest sprzeczna „z oficjalnym stanowiskiem NATO, według którego ryzyko eskalacji wojny poprzez ewentualną bezpośrednią konfrontację z siłami rosyjskimi jest zbyt duże”. „Sojusz obronny do tej pory odrzucał zestrzeliwanie rosyjskich dronów i rakiet nad Ukrainą, a także żądanie Kijowa dotyczące strefy zakazu lotów nad tym krajem” – przypomina DPA w depeszy, którą publikuje wele niemieckich portali.

Agencja cytuje także wypowiedź zastępcy sekretarza generalnego NATO Mircei Geoana, który oświadczył w rozmowie z „Financial Times”: „Oczywiście szanujemy prawo każdego sojusznika do zagwarantowania swojego bezpieczeństwa narodowego. Ale w ramach NATO zawsze konsultowaliśmy się ze sobą przed podjęciem działań, które mogą mieć konsekwencje dla nas wszystkich”.

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>