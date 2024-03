Niemieckie media: Polska się zbroi

Co oznacza NATO dla Polski? Stawiają Polacy na USA i NATO czy na siebie samych? – na te pytania próbuje odpowiedzieć niemiecki nadawca publiczny MDR.

W opublikowanym na stronie MDR artykule reporter Tomasz Sikora opisuje system SMS-owego ostrzegania przed zagrożeniami i środki, jakie podejmuje polskie społeczeństwo w celu ochrony. Chodzi na przykład o wykorzystanie garaży, tuneli, parkingów i piwnic jako schrony oraz informowanie ludności, które produkty spożywcze można przechowywać w piwnicach na wypadek zagrożenia.

Polacy się zbroją

Polacy kupują też coraz więcej broni – podaje MDR. W ciągu dwóch lat liczba osób posiadających pozwolenie na broń wzrosła o jedną trzecią. Teraz 800 tys. Polaków posiada broń w domu.

Ćwiczenia na strzelnicy w Warszawie Zdjęcie: Doris Heimann/dpa/picture alliance

Inni wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej, a jak zapewnia rozmówca MDR – generał Wiesław Kukuła – „zainteresowanie jest większe niż liczba dostępnych miejsc”.

W tym roku Polska wyda 4 proc. swojego PKB na obronność. To najwięcej spośród wszystkich krajów członkowskich NATO – podkreśla MDR.

Więcej na obronność

Niemiecka agencja prasowa DPA, relacjonując wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie, zwraca uwagę, że Polska chce, by NATO zobowiązało swoich członków do większych wydatków na obronność. Jak powiedział Andrzej Duda, musiałyby to być nie 2, ale 3 proc. PKB.

Prezydent Duda (po prawej) i Donald Tusk w Białym Domu (12.3.2024) Zdjęcie: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

Sama Polska wydała w 2023 roku na zbrojenia 3,9 proc. PKB. „Kraj czuje się zagrożony przez Rosję i masowo się zbroi. Jest jednym z najbardziej zaangażowanych politycznych i wojskowych sojuszników Ukrainy” – pisze DPA.

