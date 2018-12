Niemieckie media: fiasko procesu przeciw b. strażnikowi SS

Jak poinformował w piątek dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung", Sąd Krajowy w Muensterze podjął dzień wcześniej decyzję o przerwaniu postępowania. „Za późno na sprawiedliwość” – pisze autor materiału Alexander Haneke.

Ciężko chory na serce i nerki 95-letni mężczyzna przebywa w szpitalu i jest niezdolny do udziału w procesie. Jeżeli dojdzie do wznowienia postępowania, będzie ono musiało rozpocząć się od początku, ponieważ przerwa trwa ponad trzy tygodnie. Lekarz sądowy ponownie zbada oskarżonego w styczniu. Po zapoznaniu się z wynikami badania, przewodniczący składu sędziowskiego podejmie decyzje o ewentualnym rozpoczęciu procesu od początku.

Johann R. z Borken (koło Muenster) był członkiem hitlerowskiej formacji SS-Totenkopf, strażnikiem w niemieckim obozie Stutthof w Sztutowie koło Gdańska od czerwca 1942 do września 1944. Do jego obowiązków należało pilnowanie grup więźniów pracujących poza obozem oraz służba na wieży wartowniczej. Z aktu oskarżenia wynika, że w okresie, gdy Johann R. pełnił służbę, w obozie zagazowano 100 Polaków i 77 jeńców sowieckich. Kilkuset Żydów zabito strzałami w potylicę w pomieszczeniu znajdującym się obok krematorium. Prokuratura zarzuca mu współudział w zamordowaniu kilkuset więźniów. Przez obóz przeszło do końca wojny ponad 100 tys. osób. 65 tys. zostało zamordowanych lub zmarło wskutek głodu i wycieńczenia.

Oskarżony nic nie wiedział o zbrodniach?

Pochodzący z Siedmiogrodu w Rumunii oskarżony przyznał, że pełnił służbę w obozie, twierdzi natomiast, że nic nie wiedział o zbrodniach. Utrzymuje, że wbrew jego woli powołano go do SS i skierowano do obozu Stutthof. Zdaniem historyka Stefana Hoerdlera, SS przyjmowała w tym czasie do służby wyłącznie ochotników. Liczba młodych folksdojczów zgłaszających się do elitarnej jednostki przekraczała liczbę wolnych miejsc w SS.

Były niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof niedaleko Gdańska

„FAZ” zwraca uwagę, że stan zdrowia oskarżonego uległ gwałtownemu pogorszeniu właśnie po wystąpieniu historyka. Jego ocena mogła pozbawić byłego strażnika ostatnich nadziei na pozytywny koniec procesu – uważa część obserwatorów. Zdaniem prokuratury, jako strażnik Johann R. nie tylko wiedział o zagazowaniu i rozstrzeliwaniu ludzi, lecz swoją służbą umożliwiał funkcjonowanie machiny śmierci.

Większość strażników uniknęła kary

Większość z ok. 3 tys. esesmanów ze Stutthofu uniknęła odpowiedzialności za zbrodnie. W latach 1946-1947 przed sądami w Polsce stanęło mniej niż stu byłych strażników z tego obozu, z których kilku skazano na kary śmierci. Strażnicy obozów koncentracyjnych pozostawali do niedawna bezkarni, ponieważ warunkiem skazania ich było udowodnienie indywidualnych zbrodni, co ze względu na brak świadków było niemożliwe.

Dopiero w 2011 roku nastąpił zwrot w orzecznictwie. Monachijski Sąd Krajowy skazał Johna Demjaniuka, byłego strażnika hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze, na 5 lat więzienia za pomoc w morderstwie w co najmniej 28 tys. przypadków. Jego indywidualnej winy nie trzeba mu było udowadniać. Wystarczyło, że pracował jako strażnik w obozie zagłady Sobibór. Ten wyrok umożliwił wdrażanie nowych postępowań. Od tamtej pory niemieckie sądy nie nalegają już na udowodnienie bezpośredniego udziału w zbrodniach, lecz dopuszczają procesy o pomocnictwo w zbrodniach.