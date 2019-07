Niemieckie koncerny tną zatrudnienie. Zapowiedź recesji

Nie ma wśród niemieckich ekonomistów zgodności co do tego, czy najnowsze doniesienia o zwolnieniach w koncernach DAX są rzeczywistym indykatorem przyszłego stanu rynku pracy w Niemczech. Zdaniem szefa Instytutu Gospodarki Światowej z Kilonii Gabriela Felbermayera zapowiedziane ostatnio przez koncern BASF oraz przez Deutsche Bank zwolnienia pracowników nie oznaczają kompleksowej redukcji miejsc pracy w Niemczech. „W całej gospodarce liczymy się nie z likwidacją zatrudnienia, lecz ze spowolnieniem zatrudniania nowych pracowników – powiedział w środę Felbermayer gazetom Funke Mediengruppe. Owszem, potwierdza on, że aktualne osłabienie koniunktury gospodarczej odbija się negatywnie na rynku pracy szczególnie w firmach produkcyjnych. Jednak powodem jest nie tylko koniunktura, lecz także problemy wewnętrzne tych firm. Jak podkreśla ekonomista „niemiecka gospodarka była ostatnio w pełni wykorzystana, co prowadziło raczej do niedoboru siły roboczej”.

"Nie popadać w panikę"

W podobnym tonie wypowiada się szef Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW) Marcel Fratzscher. Uważa on, że z powodu zapowiedzianych zwolnień pracowników Deutsche Bank, koncernu BASF czy Bayera AG nie należy „popadać w panikę”. Zawsze dochodziło i będzie dochodzić do zmian w pojedynczych przedsiębiorstwach. Ale niemiecka gospodarka zdaniem Fratzschera jest silna i powinna w tym i w następnym roku stworzyć więcej miejsc pracy niż ich zlikwidować. Większe zagrożenie dla niej stwarza raczej globalny konflikt handlowy, który wg szefa DIW może w nadchodzących miesiącach jeszcze się zaostrzyć. „Wydaje się, że prezydent USA wybrał sobie Niemcy za następny cel – uważa ekspert.

Recesja za progiem?

Tych umiarkowanie optymistycznych prognoz nie podziela szef VP-Banku Thomas Gitzel. W jego opinii „Niemcom grozi recesja. Nie tylko wielkie koncerny likwidują miejsca pracy, ale dzieje się to również w małych przedsiębiorstwach”. Zdaniem prof. Friedricha Heinemanna, wykładowcy w Centrum Europejskich Badań Gospodarczych z Mannheim, „cięciu zatrudnienia w przemyśle towarzyszyć będzie powstawanie nowych miejsc w budownictwie oraz w dużej części sektora usług”.

Wielu ekspertów gospodarczych jest zdania, że koncerny pojawiają się wprawdzie w nagłówkach gazet, ale decydująca dla polityki zatrudnienia w Niemczech jest ocena ogólnego rozwoju gospodarczego głównie przez średnie przedsiębiorstwa.

Deutsche Bank zapowiedział tydzień temu, że w ramach programu oszczędnościowego do 2022 r. zwolni 18 tys. osób, redukując liczbę zatrudnionych do 74 tysięcy. W czerwcu koncern chemiczny BASF poinformował, że do końca 2021 roku zlikwiduje w swych zakładach na całym świecie 6 tys. miejsc pracy. Pod koniec 2018 r. koncern zatrudniał 122 tys. osób. Jak poinformował w w listopadzie 2018 koncern Bayer AG z Leverkusen, do końca 2021 r. zamierza zlikwidować 12 tys. miejsc pracy. Najwięcej zwolnień ma być w Niemczech.

