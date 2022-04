Niemieckie autostrady z limitem prędkości? Nowa debata

Wobec rosnących kosztów energii, w tym rekordowo wysokich cen paliw, większość mieszkańców Niemiec popiera pomysł wprowadzenia ograniczeń prędkości na tamtejszych autostradach.

W sondażu przygotowanym przez ośrodek YouGov opowiedziało się za tym 57 procent pytanych. 33 proc. było przeciw, 10 proc. nie miało jednoznacznej opinii.

Nowe argumenty za limitami

Dyskusja o ograniczeniu prędkości na autostradach toczy się w Niemczech od lat. Zwolennicy limitów prędkości przekonują, że poprawi to bezpieczeństwo na drogach oraz zmniejszy emisję CO2 i innych szkodliwych substancji. Samochody jadące z dużą prędkością zużywają zazwyczaj więcej benzyny albo oleju napędowego i wydzielają do atmosfery więcej spalin.

Po rosyjskim ataku na Ukrainę debata o ograniczeniach prędkości rozgorzała na nowo. Niższa prędkość samochodow oznacza bowiem niższe spalanie, a co za tym idzie – mniejsze zużycie importowanej głównie z Rosji ropy naftowej. To istotne, biorąc pod uwagę chęć uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych.

Niemcy są jedynym krajem w Europie i jednym z nielicznych na świecie, w którym na wielu odcinkach autostrad nie ma ograniczeń prędkości. Szacuje się, że limit prędkości nie obowiązuje na 9 tysiąch z 13 tysięcy kilometrów niemieckich autostrad. Jest tam jedynie zalecana maksymalna prędkość wynoszaca 130 km/h.

Debata mocno polityczna

Limity prędkości na autostradach są w Niemczech sprawą polityczną. Z sondażu YouGov wynika, że aż 87 procent wyborców partii Zielonych chce ograniczeń. Dużym poparciem cieszą sie one także wśród wyborców socjaldemokratycznej SPD. O limitach prędkości nie chcą jednak słyszeć wyborcy liberalnej FDP, czyli partii, która współtworzy obecny rząd.

Szef liberałów, a zarazem minister finansów Christian Lindner, powiedział niedawno, że jego partia, która od dawna jest przeciwko limitom, nie zmieni zdania, nawet wobec wojny w Ukrainie. Dodał, że cała debata na ten temat jest czysto symboliczna, bo wpływ ograniczeń prędkości na klimat, a tym samym na zależność od importu surowców byłby marginalny.

Ile ropy można zaoszczędzić?

Modele przygotowane przez niemieckich ekspertów pokazują, że limit prędkości na autostradach musiałby być dość restrykcyjny, aby faktycznie zmniejszyć zależność surowcową od Rosji. Z danych Federalnego Urzędu Środowiska wynika, że wprowadzenie limitu wynoszącego 130 km/h pozwoliłoby zaoszczędzić rocznie ok. 600 milionów litrów paliw. Oznaczałoby to spadek ogólnego zużycia paliw w Niemczech o zaledwie 1,5 procent.

Aby osiągnąć bardziej zauważalny spadek zużycia paliw trzeba by wprowadzić ograniczenie prędkości do 100 km/h. Wtedy zaoszczędzonoby ok 1,7 miliarda litrów paliwa, co przełożyłoby się na spadek zużycia w okolicach 4 procent.

W Niemczech nie brakuje głosów wzywających do wprowadzenia takiego limitu – choćby czasowo – dopóki nie uspokoi się sytuacja na rynku energetycznym. Opowiadają się za tym m. in. organizacje ekologiczne. Jak dotąd nie słychać jednak o konkretnych planach rządu w tej sprawie.

(DPA,RTR,DW/szym)

