Niemiecki sąd: właścicielka Porsche bez odszkodowania za jazdę „mniej prestiżowym” samochodem

Właścicielce Porsche nie należy się odszkodowanie za to, że jej samochód był przez kilka dni zablokowany w garażu i z tego powodu musiała jeździć swoim drugim – jej zdaniem mniej prestiżowym – autem. Mniejszy prestiż, czy też gorsze wrażenia z jazdy, nie czyniły korzystania z drugiego samochodu niemożliwym, a kobieta nie poniosła żadnej szkody majątkowej – uznał Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe.

Sprawa zaczeła się latem 2020 roku, gdy powódka zaparkowała swój kabriolet Porsche w garażu. Jednak właściciel garażu, który znajdował się w sporze prawnym z firmą, która go wynajmowała, na dwa tygodnie zablokował wyjazd Porsche, parkując przed nim inny pojazd.

W tym czasie powódka chciała wyjechać na wakacje nad jezioro Garda we Włoszech. Musiała to jednak zrobić swoim drugim samochodem, BMW serii 3. Ale według kobiety urlop w tym samochodzie nie miał tej samej wartości, co w kabriolecie. W Lipsku pozwała zatem właściciela garażu o odszkodowanie za utratę możliwości korzystania z kabrioletu w wysokości 175 euro za dzień, łącznie domagając się 2450 euro. Przegrała jednak przed sądami I i II instancji.

Prestiż bez wartości materialnej

Sędziowie uznali, że nie przysługuje jej odszkodowanie, ponieważ do dyspozycji miała inny samochód. Przywiązanie do określonego pojazdu nie stanowiło kryterium przyznania odszkodowania z powodu niemożności użytkowania. Fakt, że kombi „nie mogło wywołać takiego samego uczucia podczas jazdy na wakacjach nad jeziorem Garda” zdaniem sędziów nie jest wystarczający.

Właściciel garażu co prawda w sposób bezprawny i zawiniony naruszył prawo własności powódki do własnego Porsche. Jednak aby otrzymać odszkodowanie, konieczne jest, aby właściciel samochodu faktycznie chciał korzystać ze swojego auta w danym czasie, a także potrzebował go do codziennego funkcjonowania. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy posiada inny dostosowany do potrzeb samochód. Aspekty podnoszące jakość życia – takie jak wyższy prestiż samochodu – nie stanowią wartości materialnej, którą można by zrekompensować.

Sygn. akt VI ZR 35/22

